На одну из церквей Калифорнии подано более 250 обвинительных исков за сексуальные домогательства

Под прицел со стороны переживших насилие попала Римско-Католическая Епархия города Сакраменто, столицы Калифорнии.

Священнослужители опасаются банкротства своей религиозной организации из-за огромного количества желающих видеть представителей Бога на скамье подсудимых.

Обвинения были собраны за многие десятилетия служений церкви.

Представители церковной службы заявили, что в случае победы истцов и подтверждения сексуальных домогательств, религиозная организация очень быстро исчерпает свои ресурсы.

Им придётся выплатить компенсации всем прихожанам, которые испытывали на себе все тягости сексуальных переживаний.

Работники Римско-Католической Епархии разослали письма всей пастве с информацией, что святому место угрожает опасность и исчезновение.

“После тщательного рассмотрения и консультаций я принял решение подать ходатайство в соответствии с главой 11 от имени епархии Сакраменто в Суд США по делам о банкротстве в 2024 году. Я рассчитываю сделать это в марте 2024 года, “- заявил епископ Хайме Сото на сайте религиозной организации.

Известно, что в судах по всей Калифорнии находятся на рассмотрении тысячи различных исков, которые были поданы жертвами сексуальных домогательств со стороны калифорнийских конфессиональных объединений.

Подать иск на почве сексуального насилия в Калифорнии можно спустя годы, подобные претензии не имеют сроков исковой давности.