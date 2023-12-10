На днях украинские депутаты сообщили о масштабном турне по США с целью привлечения очередной партии средств и оружия воюющей Украине. Делегацию из Киева всюду сопровождают американские политики, военные, а также представители военно-промышленного комплекса США. Помимо гуманитарной помощи, участники группы призывают США направлять в Украину F-16, создавая при этом в воюющей стране требуемую для истребителей инфраструктуру.

В частности, МИД Украины объявил о большой делегации украинских политиков совместно с активистами, которых по США сопровождал заместитель Председателя Всеукраинского объединения евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура.

Наряду с этим, народная депутатка Верховной Рады Украины Мария Мезенцева объявила у себя на Фейсбуке, что вышеуказанная группа встретилась с правительством штата Аризона, с которым они общались на предмет поставки гуманитарной помощи Украине. Кроме того, правительственная делегация добралась до 162-го подразделения Национальной гвардии ВВС США, которая дислоцированна на базе Национальной гвардии Моррис, штат Аризона. Там члены официальной делегации сфотографировались перед монументом американского желанного в Украине истребителя F-16.

“Когда-то мы с коллегами присоединились к масштабной кампании “Мы не хотим цветов на 8 марта, мы хотим F-16!” Так вот, вчера удалось наконец увидеть эту странную птичку! И пусть также молниеносно, как она летает, мы с нашими невероятными героями достигнем Победы! Тактическая авиационная поддержка будет укреплена и будет выполнять боевые задачи в борьбе с врагом! Важно готовить инфраструктуру для этого».

В поездке группу из Киева сопровождает Консул Украины в Сан-Франциско Дмитро Кушнерук. В частности, атташе сопровождал депутатов Рады на встрече с командующим генерал-майором Мэтью Биверсоном, с представителями Нацгвардии Калифорнии, в Университете Стэнфорда (совместно с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом), на благотворительном вечере в мэрии Сан-Франциско, где, как сообщается, было собрано около $80 тыс. в фонд первой леди Украины Олены Зеленской.

Если особых вопросов по повестке политического бомонда поездка не вызывает (кроме разве масштабной коррупции в правительстве Украины и непрозрачности в употреблении военной помощи), то насчет баптистского пастора имеются вполне конкретные вопросы, а именно: чем занимался вице-президент Союза евангельских христиан-баптистов Украины Игорь Бандура на военной базе в Аризоне? Какова его роль в выступлениях перед Национальной гвардией Калифорнии? Зачем понадобился украинский духовник американским политикам и генералам?

В своем Фейсбуке Бандура делится материалами о том, что в Украине якобы не запрещают церкви, а также, что деньги, выделенные Конгрессом США, по большому счету остаются в Америке.

Как заявляется на сайте Евангельских христиан-баптистов, Бандура «завершил Одесскую богословскую семинарию (ОБС) и был рукоположения на пасторскую службу в Одесских церквях ЕХБ «Благодать»». Сегодня Бандура – заместитель председателя крупнейшего в Украине баптистского союза Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦ ЕХБ), возглавляемый Валерием Антонюком.

Мы обратились за официальным комментарием к самому Игорю, запросили комментарий по этому поводу у Министерства обороны США, Губернатора штата Аризона, где находится база, Посольство Украины в США, а также руководство церкви баптистов Украины. Очень хотелось бы получить адекватный ответ на вопрос: на кого возлагает руководство баптистов Украины надежды, на Бога или на американское оружие?

Руслан Гуржий, SlavicSac.com