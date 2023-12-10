Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу во вторник, заявила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома. Эта новость прозвучала после того, как стало известно о том, что деньги на помощь Украине могут закончиться через несколько недель, если американские законодатели не примут новый закон по этому поводу.

Сообщается, что президент Байден пригласил Зеленского, чтобы подчеркнуть “неизменную поддержку Соединенных Штатов народу Украины в их защите от жестокого вторжения России”. По мере усиления Россией ракетных ударов и атаки беспилотниками по Украине лидеры обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную поддержку со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент.

Визит Зеленского состоится менее чем через неделю после того, как на прошлой неделе республиканцы Сената заблокировали законопроект, который предоставил бы помощь Украине и Израилю в их борьбе против России и боевой группировки ХАМАС соответственно. Республиканцы Сената указали на отсутствие положений о границе в законопроекте и настаивают на повторном воздержании от голосования, пока к предложению не будут приложены устраивающие их поправки.