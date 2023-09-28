Как война России в Украине отображается на жизни славян в США

Как известно, с началом полномасштабного наступления Российской Федерации в Украине в страны Европейского Союза, Канаду и США стали массово прибывать беженцы из Украины. Практически сразу после начала военных действий в феврале 2022 г. президент США Джо Байден объявил о предоставлении временного убежища 100 тыс. украинцев. С февраля прошлого года в США въехало более 270 тысяч украинцев, из которых почти 130 тысяч были приняты в рамках программы U4U (Единство ради Украины), сообщает Министерство внутренней безопасности (DHS), управляющее данной программой. Более 200 тысяч американцев выступили спонсорами украинских граждан именно по этой программе.

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Война в Украине не началась в прошлом году, в 2022 г. она охватила всю территории Украины. На самом деле война длится вот уже 9 лет: Россия напала на Украину в 2014 г., аннексировав Крым и создав напряженную ситуацию на Востоке Украины – с тех пор, то разгораясь, то затихая, тлел военный конфликт.

По информации Департамента статистики США, в регионе Сакраменто проживает свыше 50 тыс. иммигрантов из России и Украины, причем, их количество распределилось практически поровну (около 25 тыс. россиян и примерно столько же – украинцев). В самом начале конфликта действующий в то время шериф округа Сакраменто Скотт Джонс собрал у себя в отделении представителей русских и украинских церквей и сообщил, что не потерпит перетеканию конфликта на американскую землю. К этому времени среди славянской общественности Калифорнии участились стычки на почве национальной идентичности: сообщалось об ожесточенных спорах, побоях и даже один человек (в соседнем округе) потерял свою жизнь в этом межнациональном конфликте.

“Люди высказывают множество ненавистнических слов по отношению друг ко другу, слова, которые могут вести к насилию, это еще не дошло до такого уровня, но мы пытаемся этому противостоять, от правоохранителей идет ясный месседж диаспоре, мы пытаемся примирить различия и ввести диалог, лучшим образом признавая как Украину или Россию, семьи и близких, оставшихся там. Люди должны с миролюбием уважать друг друга,” – сказал шериф Скотт Джонс.

Николай Бугриев, российский пастор, который на тот момент являлся президентом Славянской баптистской ассоциации Тихоокеанского побережья, присутствовавший на вышеупомянутой встрече, рассказал о ненавистнических высказываниях в адрес проживающих в Калифорнии россиян. Например, он рассказал о случае, когда одна из жительниц штата сказала в эфире местному телеканалу, что ненавидит русских. Комментируя подобные ситуации шериф Джонс отметил, что «невежественно обобщать каким-либо образом, подобные действия не являются преступлением, пока вы не подстрекаете людей к насилию».

Шериф Скотт Джонс дважды баллотировался в Конгресс от региона Сакраменто и дважды проиграл в своих попытках представлять жителей Калифорнии на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Убийство беларуса в округе Санта-Клара

Спустя всего пару лет после собрания в офисе шерифа Сакраменто, молодой белорусских иммигрант, работавший инструктором по теннису в районе Залива Сан-Франциско, Олег Таламай (Aleh Talamai), был убит в “пьяной драке”. Свидетели этого трагического происшествия, произошедшего в Пало-Альто, сообщили, что поводом для убийства выходца из Беларуси стало то, что он говорил на русском языке. Согласно прокуратуре, преступником является некий Нил Брайан Ротрофф (Neil Brian Rotroff), иммигрант из Филлипин. Его сообщником стал Акшай Виджай Мастакар (Akshay Vijay Mastakar), международный студент из Индии, который помог бежать своему подельнику с места преступления (в процессе бегства они чуть не сбили двух полицейских).

Ситуация развивалась следующим образом: накануне Рождества 2014 г., (война в Украине только вспыхнула), группа молодых людей выпивала в одном из баров г. Пало-Альто. Среди отдыхавших было несколько русскоязычных граждан, одним из которых являлся выходец из РБ Олег Таламай.

Роткофф признался полиции, что до драки оскорблял своего соперника:

“Я проявил некоторую форму расизма”, – признался он детективам. Однако, по словам Ротроффа, его насильственные действия были спровоцированы самим погибшим.

“Он сообщил мне, что не мог понимать жертву, так как последний говорил на русском, и он (Ротрофф – SlavicSac) точно знал, что его оскорбляли”, – пишет расследовавший дело детектив И. Булатао. (E. Bulatao).

Другой свидетель подтвердил, что причиной конфликта стало то, что часть группы разговаривало на русском, в частности, одного из участников группы спросили, “почему тот говорит на русском, в то время, как сам родился в Украине?”

В итоге, Нил Брайан Ротрофф был обвинен в непредумышленном убийстве и был приговорен к всего одному году заключения в окружной тюрьме, к волонтерской работе и выплате реституции, а Акшай Виджай Мастакар – в попытке нападения на полицейского в ходе попыке их ареста. Он пошел на сделку с правосудием и часть обвинений в его адрес были сняты; все же ему пришлось понести наказание в виде 60 часов общественных работ.

Ситуация за пределами Калифорнии

В прошлом месяце “Славянский Сакраменто” сообщал о напряженной ситуации в славянской общине штата Вашингтон, где иммигрантка из России попыталась выразить свои патриотические чувства, разместив надпись на воротах своего гаража, в которой прославлялась деятельность признанной в Европе и США террористической группировки “Вагнер”, которая помогала РФ в захвате украинских территорий. Как заявил владелец дома, где появилась эта провокационная надпись, члены украинской диаспоры не один раз нападали на его собственность, занимаясь вандализмом на его территории и угрожая уничтожить его бизнес.

В редакцию “Славянского Сакраменто” попала аудиозапись одного из местных жителей, который обратился в полицию с просьбой прислать офицера, чтобы “разобраться с ситуацией”. Звонивший был озабочен сложившимся положением вещей и высказывал опасения, что напряжение в общине не спадет, пока надпись будет продолжать тревожить соседей.

Однако диспетчер посоветовал неравнодушному гражданину не эскалировать ситуацию: “Мирно протестовать вы можете, однако, согласно Конституции, данный владелец имеет высказывать собственное мнение.”

Владелец дома заявил, что “он и его жена – русские, и они написали данный месседж на русском языке на двери своего гаража в поддержку российской армии против Украины. «Вы фашисты», «вам не место в Америке», «уезжайте в Россию», такие лозунги слышали иммигранты из России от протестующих в свой адрес и адрес своей семьи после выражения своих взглядов на ворота собственного гаража.

Несмотря на то, что хозяева все же убрали провокационную надпись, они столкнулись с серьезным противостоянием со стороны украинской общины. В частности, их гараж исписали желтой и голубой краской, дом забросали сырыми яйцами, а припаркованный у гаража автомобиль Volkswagen помяли, прокололи колеса, также облили краской.

В итоге, иммигранты из России теперь живут “в страхе, так как толпа угрожающих им людей в масках достигала 20-30 человек”, говорится в рапорте полиции.

В настоящее время местная полиция расследует данный инцидент, однако никаких официальных заявлений о преступлении на почве ненависти не поступало. Отметим, что военная группировка “Вагнер” объявлена террористической Министерством финансов США.

“Языковая” борьба в соцсетях

И вот теперь, после серьезного обострения военного конфликта в Украине, в Сакраменто, который находится на втором месте после Сиэтла по количество принятых беженцев от войны, стекаются сотни вынужденных переселенцев из-за океана. Местные церкви испытывают настоящий бум, община стремительно растет, в том числе и русско-, и украиноязычные группы в Фейсбуке. Одна из таких – Slavic Sacramento, созданная недавно нашим изданием, всего за год увеличилась в три раза. К этой группе присоединяются жители региона Сакраменто, которые ищут работу, жилье и возможности коммуникации друг с другом. Недавно, один, из членов группы опубликовал такое сообщение:

“У меня вопрос: почему в “Славянском Сакраменто” должно принимать участие русско-говорящее население Сакраменто? Славяне это, Поляки, Словаки, Белорусы, Украинцы! Мы здесь вынуждены учить русский язык, чтобы стать “своими”???. Известно, что Россия это многонациональное образование в котором есть, значительно больше не славян, чем славян! Не так ли? Почему сегодня язык агрессора должен объединять настоящих славян?” (орфография и пунктуация автора поста сохранены).

В треде под этим постом разгорелась бурная дискуссия об употреблении русского языка в США. Некоторые комментаторы, по всей видимости, являющиеся выходами из Украины, утверждают, что, по их мнению, русский язык является “языком агрессора и оккупанта – РФ”, другие же участники споров защищают свое право общаться на их родном языке, находясь в США.

“Навязывать свой язык никому не нужно здесь, а если ты в Америке, выучи английский или испанский и говори с русскими сколько хочешь. И да, если ты настоящий патриот своей страны будь им, не пускай сопли здесь и не занимайся расизмом и дискриминацией…”, – в ответ автору поста написала пользователь Валентина.

“Здесь, в Калифорнии, русской язык – не язык агрессора. Это связывающий язык, язык общения среди выходцев из б. СССР. Здесь, к русскоговорящим относятся как русские, так и украинцы, армяне, киргизы, белорусы, молдаване, гагаузы, а также многие поляки, румыны, болгары, сербы, и даже монголы. Точно такой же, как испанский и португальский, китайский”, – прокомментировал Владимир Гнедаш из Сакраменто. – В Штатах есть несколько населенных пунктов, где русский язык считается основным. Это люди, потомки еще самых первых эмигрантов, которые основались здесь и создали такие комьюнити. Вот попробуйте им объяснить, что их родной язык-это язык агрессора. Они в третьем поколении рождены в США. У нас в Сакраменто я знаю несколько таких людей. Я был в одном из таких городков в Орегоне.”

Власти об инцидентах на почве ненависти в среде славян-иммигрантов с постсоветского пространства

Несмотря на то, что в Европе вот уже свыше полутора лет идет ожесточенная война России против Украины, чувства с обеих сторон накалены до предела, российская авиация уничтожает культурные памятники в Украине, а в официальном Киеве все настойчивее и настойчивее слышатся голоса в пользу запрета русского языка в этой стране. Данные тенденции остро воспринимаются здесь, в США, где, по некоторым данным, насчитывается от 5 млн до 7 млн русскоязычных иммигрантов, среди которых есть выходцы из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Латвии и других стран, входивших ранее в состав СССР, где русский язык являлся основополагающим и государственным средством общения.

Сегодня миллионы выходцев из Восточной Европы живут и растят свои семьи в США. По информации Департамента статистических данных США, в 2019 г. около миллиона человек заявило в официальном опросе, что общается на русском языке. Базируясь на тех же статистических данных, украинским (и другими славянскими языками) пользуются 320 тыс. жителей США. Причем, как отмечается в исследовании правительства США, число пользователей русским и другими славянскими языками на территории Америки стремительно растет.

Что касается Сакраменто, то по словам прокурора округа, Шелли Орио, за этот год правонарушений на почве на почве рассовой ненависти не было зарегистрировано.

“У нас не было обращений правоохранительных органов в наш офис с требованием привлечь к ответственности за преступления на почве ненависти за преступления против жертв в категории, которую вы указали в этом году,” – сказала “Славянскому Сакраменто” Шелли Орио.

Стоит заметить, что Департамент юстиции штата Калифорния выпустил буклеты о распознании признаков преступления на почве ненависти на 24 языках, в том числе и на русском, украинском и армянском. В русской версии, в частности, о признаках преступления на почве ненависти, полезных ресурсах, рекомендациях и способах помощи пострадавшим от непринятия и вражды сказано:

“Если Вы стали жертвой преступления на почве ненависти, Вам следует записать слова, в точности как они были сказаны, сделать заметки о каких-либо других фактах, немедленно связаться с местным правоохранительным органом”.

“Славянский Сакраменто” запросил информацию о преступлениях на почве ненависти у Департамента юстиции США, и вот какое сообщение мы получили:

“Департамент юстиции не собирает информацию о преступлениях на почве конкретно среди славян, русских, украинцев или выходцев из Восточной Европы”.

Руслан Гуржий, SlavicSac