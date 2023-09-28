В комитете Палаты представителей прошли первые слушания по делу об импичменте президента Байдена

Белый дом утверждает, что расследование необоснованно и вызвано политическими соображениями в преддверии выборов 2024 года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг в одном из комитетов Палаты представителей прошли первые слушания по вопросу об импичменте президента Джо Байдена. Это произошло менее чем за три дня до того, как может быть частично остановлена работа госучреждений из-за разногласий по поводу ассигнований на 2024 финансовый год.



Как сообщалось раньше, ожидается, что в ходе слушаний не появится новой информации о финансовых связях Байдена с его сыном Хантером Байденом, который вел различный международный бизнес, при этом испытывая проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью.



В ходе слушаний республиканцы, ведущие расследование, утверждали, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых операциях членов семьи и не принял мер, чтобы не допустить их влияния на выполнение им своих официальных обязанностей, когда он занимал пост вице-президента с 2009 по 2017 год.



«Будь то обеды, телефонные звонки, встречи в Белом доме или официальные зарубежные поездки, Хантер Байден получал прибыль, организуя доступ к Джо Байдену, – заявил председатель бюджетного комитета Палаты представителей Джейсон Смит. – Семья Байденов и их помощники получали миллионные платежи из иностранных источников, в том числе из России, Китая, Украины и Румынии».



«Дверь была широко открыта для тех, кто приобретал то, что один из деловых партнеров назвал брендом Байдена», – заявил председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер.



Республиканцам пока не удалось обнаружить доказательств правонарушений со стороны Байдена после нескольких месяцев первоначальных расследований, в ходе которых были получены тысячи страниц финансовых документов.



«Если бы у республиканцев был дымящийся пистолет или хотя бы водяной пистолет, они представили бы его сегодня. Но у них ничего нет», – сказал Джейми Раскин, главный демократ в комитете.



Законодатели должны были заслушать показания судебного бухгалтера, бывшего сотрудника Министерства юстиции и двух профессоров права.



Республиканцы утверждают, что Байден и его семья получали личную прибыль от политики, которую он проводил в качестве вице-президента во время правления бывшего президента Барака Обамы в период с 2009 по 2017 год.



Кроме того, они утверждают, что Министерство юстиции вмешивалось в налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.



Белый дом подчеркивает, что расследование необоснованно и вызвано политическими соображениями в преддверии президентских выборов 2024 года, когда Байдену, скорее всего, придется конкурировать с республиканцем Дональдом Трампом, которому предстоят четыре уголовных процесса.