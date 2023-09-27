Город Ситрус-Хайтс просит граждан участвовать в слушаниях по распределению финасирования

Уважаемые жители города Ситрус-Хайтс,

Хотим вас уведомить о предстоящих публичных слушаниях, которые проведет городской совет города Ситрус-Хайтс 12 октября 2023 года в 18:00 или сразу после этого, в зависимости от рассмотрения предыдущих дел. Слушания будут посвящены важным вопросам, связанным с Программой блочных грантов на развитие сообщества (CDBG).

На повестке дня будут следующие вопросы:

Проект Плана действий CDBG на 2024 год и распределение финансирования.

Цель проведения публичных слушаний заключается в том, чтобы предоставить жителям возможность выразить свое мнение и комментарии относительно этого проекта Плана действий CDBG на 2024 год, а также распределения финансовых ресурсов. Завершение окончательных действий городского совета по этому вопросу запланировано на заседание 26 октября.

Проект Плана действий CDBG на 2024 год описывает предполагаемое использование средств CDBG на программный год с января по декабрь 2024 года. На данный момент Министерство жилищного строительства и городского развития США не объявило о наградах CDBG на 2024 год, но мы ожидаем выделение 600 000 долларов США на эти цели. Средства будут направлены на деятельность в области общественных услуг, общественных объектов и инфраструктуры (капитальное улучшение), а также на деятельность по планированию и администрированию. Все предложенные мероприятия соответствуют целям и приоритетам, изложенным в Сводном плане города на 2020-2024 годы. Детали каждого мероприятия приведены в проекте Плана действий CDBG на 2024 год, включая местоположение и ожидаемых бенефициаров.

Публикация этого уведомления является одной из мер, предпринятых городом для обеспечения участия граждан. Федеральные правила программы CDBG требуют от нас предоставить вам доступ к документам программы и возможность комментировать предполагаемое использование средств.

Если вы желаете выступить перед городским советом во время заседания, пожалуйста, заполните идентификационный лист спикера и передайте его городскому секретарю. Мэр имеет право управлять временем для каждого спикера. Вы также можете отправить ваши комментарии до 16:00 в день слушаний, заполнив онлайн-карту докладчика по адресу. Письменные комментарии не должны превышать 250 слов и будут прочитаны вслух городским секретарем.

Проект Плана действий на 2024 год будет доступен для публичного рассмотрения с 27 сентября 2023 года по следующим адресам:

Мэрия Ситрус-Хайтс, 6360 Fountain Square Drive.

Библиотека Сильвана Оукса, 6700 Оберн-бульвар.

Веб-страница Ситрус-Хайтс.

Период общественного рассмотрения и комментариев начинается 27 сентября и завершится в 8:00 утра 27 октября 2023 года. Кроме участия в публичных слушаниях, вы можете отправить ваши комментарии по почте:

Николь Пива, координатор программы жилищного строительства и социальных услуг, 6360 Fountain Square Drive, Citrus Heights, CA 95621.

Вы также можете связаться с ней по телефону: 916-727-4752 или по электронной почте: npiva@citrusheights.net.

Согласно Закону об американцах-инвалидах, мы готовы предоставить альтернативные форматы документов и специальную помощь для участия в слушаниях. Пожалуйста, свяжитесь с координатором ADA по телефону 916-725-2448 за 48 часов до мероприятия, чтобы мы могли обеспечить вашу доступность. Люди, использующие TTY/TDD, могут обратиться в Калифорнийскую службу ретрансляции, набрав 7-1-1. Мы также предоставим переводчиков для лиц с ограниченным знанием английского языка, если запрос будет подан не менее чем за пять рабочих дней до слушания.

Ваше мнение важно для нас, и мы приглашаем вас активно участвовать в этом процессе. Спасибо за ваш интерес к развитию нашего сообщества.

С уважением, Администрация города Ситрус-Хайтс