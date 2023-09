Голливуд сквозь этническую призму

Разнообразие и представительство в индустрии развлечений имеют огромное значение не только с точки зрения доступа к рабочим местам и творческим возможностям, но и с точки зрения того, как рассказываются наши истории и как воспринимаются разнообразные сообщества.

Исследования показывают, что представительство в кино и на телевидении медленно продвигается вперед, но доля этнических актеров в большинстве творческих актерских, писательских, режиссерских и продюсерских работ значительно ниже общей численности населения и нашей ценности как аудитории.

Кроме таких работ как «Синий жук» (Blue Beetle – латиноамериканский супергерой с целым латиноамериканским актерским составом, съемочной группой и создателем), шоу, как «Собаки из резервации» (Reservation Dogs) и «Рутерфорд-Фолс» (Rutherford Falls), а также такие хиты, как «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once), среди прочих, наблюдаем ли мы структурные изменения?

Лидеры этнического сообщества перестали ждать, пока другие откроют двери, и начали работать над проектами, которые создают возможности и перемены.

На еженедельном брифинге EMS 25 августа группа экспертов, лидеров и креативщиков цвета обсудили эти и другие вопросы.

Майкл Тран, социолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который собирает данные о развлечениях и отслеживает тенденции, сказал, что, несмотря на недавние усилия сделать индустрию развлечений более отражающей нацию в целом, предстоит еще многое сделать.

“Несмотря на исторический прогресс на нескольких фронтах, включая разрушение нескольких обременительных голливудских мифов о многообразии, прогресс был неоднозначным,” — заявил он.

По его словам, за последние 11 лет разнообразие актеров экрана действительно увеличилось. Афроамериканцы, например, гораздо более пропорционально представлены среди актеров. Тем не менее, другие группы – особенно сообщества Latinx и API – постоянно недостаточно представлены. “И это особенно вопиюще для латиноамериканского сообщества, поскольку они неизменно являются крупнейшими потребителями средств массовой информации,” — пояснил Тран.

И хотя актерский состав становится все более разнообразным, за кулисами, где происходит принятие решений, остается меньше разнообразия.

“В 2022 году, когда мы посмотрели на цифры, мы обнаружили, что женщины-режиссеры получают больше возможностей, но гораздо меньшие бюджеты, чем белые режиссеры-мужчины,” — сказал он. Женщин-режиссеров привлекают к созданию комедий с меньшим бюджетом специально для женской аудитории, в то время как цветным режиссерам-мужчинам достаются более престижные проекты, такие как “Черная пантера”.

По словам Фрэнни Гранде, венесуэльского американского кинорежиссера и актрисы, а также генерального директора Avenida Productions, “латиноамериканцы составляют почти 20% населения США, однако мы получаем только 2,3% ведущих ролей на телевидении. Половина из них — негативные стереотипы”.

“Латиноамериканцы покупают каждый четвертый билет в кино. Мы потребляем больше всего потокового вещания. Топ-10 стриминговых шоу прошлого года появились отчасти благодаря латиноамериканскому сообществу. Однако у нас нет возможности участвовать в этой отрасли,” – Фрэнни Гранде согласилась с Майклом Траном. “Еще меньше возможностей у латиноамериканцев за камерой: только 1,5% членов Гильдии режиссеров Америки (DGA) являются латиноамериканцами”.

Фрэнни Гранде начала сниматься около 25 лет назад, когда единственными возможностями для латиноамериканских актеров были стереотипные роли вечных иммигрантов. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть иммигрантом, но латиноамериканцев постоянно изображают такими,” — говорит она.

Гранде запустила Avenir Productions семь лет назад. “Что мы делаем, так это расширяем возможности рассказчиков. Мы расширяем возможности актеров, писателей, режиссеров и используем все нетрадиционные методы,” – пояснила она. Гранде сказала, что ее компания за годы помогла собрать миллионы долларов для сотен творческих проектов.

“У нас есть студия в Лос-Анджелесе, и теперь мы собираемся запустить потоковую платформу, потому что на рынке царит пустота, огромная пустота”.

По ее словам, решение состоит в том, чтобы создать что-то, что будет принадлежать цветным сообществам и что они смогут использовать, чтобы потребовать место за столом переговоров, учитывая финансовую роль, которую они играют в отрасли.

Такаши Ченг — исполнительный директор ChimeTV, единственной англоязычной сети AAPI Entertainment Network. Chime на английском означает “создание истории в медиа-развлечениях” (Создание истории в медиа-развлечениях).

“Мы очень долго боролись за то, чтобы набрать обороты и прогресс в индустрии развлечений,” — сказал Ченг.

По его словам, несмотря на успех таких фильмов, как “Безумно богатые азиаты”, которые повысили известность азиатских продюсеров и их историй, прогресса очень мало, и он наступает медленно.

“И вот, в течение последних нескольких лет мы думали о том, как мы могли бы продвинуться дальше, вместо того, чтобы создавать только один “Безумно богатых азиатов” или один “Клуб радости и удачи”, и один художественный фильм раз в 20 лет.”

Чтобы привлечь авторов и таланты, команде Ченга нужно было создать платформу, на которой цветные люди имели бы равные возможности. Система доставки этих программ сейчас существует в виде ChimeTV. Ченг говорит, что следующим этапом будет работа с более широким кругом продюсеров для создания большего количества контента, особенно на английском языке.

“Очень важно иметь возможность рассказывать истории отечественной культуры нашего сообщества на английском языке, который люди могут понимать,” — говорит Ченг.

Адаргиза Де Лос Сантос, афро-латиноамериканская актриса и режиссер родом из Доминиканской Республики и в настоящее время живущая в Лос-Анджелесе, согласна с Ченгом и говорит, что “крайне важно, чтобы наши истории рассказывали мы, живущие здесь для нас. В течение столь долгого времени повествование было чем-то другим. Мы должны вернуть повествование обратно.”

Она подчеркнула, что простой замены расовой или этнической принадлежности таких персонажей, как “Русалочка”, недостаточно.

“Как насчет того, чтобы сделать реальные инвестиции в сообщество авторов, которое сможет дать вам свежие оригинальные истории, которые воздадут должное нашим людям, вместо того, чтобы просто вставлять нас в контекст вашего сборника рассказов о том, что, по вашему мнению, будет продаваться?”

Крупнейшие студии заявляют, что в этом году собираются переделать «Русалочку» в десятый раз и представить кого-нибудь из Японии в роли Русалочки.

“Это не делает меня счастливой. Это опробовано и сделано, и оно не освещает историю путешествия японцев в Америку сюда. Я была бы гораздо счастливее, если бы вы показали мне историю японской принцессы, приехавшей из лагеря для интернированных, и историю о том, как ее семья была разлучена и осталась без денег. Я бы предпочла получить вдохновение от просмотра такой оригинальной истории, чем от просмотра американской русалочки японского происхождения. Это не та история, которую я хочу видеть. Я хочу увидеть новую достоверную историю, которая расскажет миру, что случилось с нашими американцами японского происхождения.”

Стоит отметить, что актеры с постсоветского пространства также не добились внушительного успеха и призрачности в Голливуде. Чаще всего они играют стереотипные роли бандитов или роковых красоток. По мнению некоторых, это связано с сильным акцентом…

Елена Кузнецова, SlavicSac.com