Калифорния уже может перевести дух после жаркого лета? 

Во всем мире июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Однако в то время как большая часть Калифорнии избежала сильной жары, Центральная долина пережила две недели с трехзначным числом, слегка остывая ночью. В округе Империал было жарче, чем когда-либо.

На специальном брифинге EMS 29 августа приглашенные спикеры из Управления общественного партнерства и стратегических коммуникаций Калифорнии обсудили, что изменилось и что мы можем сделать, чтобы адаптироваться к этой новой реальности, также рассмотрели, чем отличается нынешняя жара и как она меняет наш образ жизни.

Они также обсудили усилия штата по защите наиболее уязвимых сообществ; почему половина всех смертей, связанных с жарой, происходит в закрытых помещениях; что делают некоммерческие группы для борьбы с ночной жарой, охлаждения перегретых школ и продвижения новых охлаждающих центров.

“Это не волны тепла юности ваших бабушек,” — сказал Брейден Кей, менеджер программы по борьбе с экстремальной жарой и устойчивостью сообщества Управления планирования и исследований губернатора Калифорнии, ранее Кей работал в Финиксе, штат Аризона, где в прошлом месяце было зарегистрировано более 30 дней подряд с температурой 110 градусов и выше.

“Во многих отношениях Аризона — это будущее, с которым столкнутся многие города Калифорнии,” — заявил он. “Экстремальная жара — это климатический риск, с которым столкнутся все 58 округов Калифорнии,” — сказал Кей.

Кроме того, по его словам, сейчас 90-градусная погода нередко бывает в марте и даже в ноябре, и “нет сомнений в том, что цветные сообщества и общины коренного населения больше всего страдают от различий в состоянии здоровья, усугубляемых сильной жарой, а также смертей от жары”.

“Одна из самых больших проблем со здоровьем, с которой мы сталкиваемся, связана с вечерними температурами. Для людей, у которых нет кондиционеров и доступа к охлаждающей инфраструктуре, такие вечерние температуры потенциально оказывают более смертельное воздействие, чем дневные температуры, которым уделяется все внимание,”

“Часы, в которые жарко, увеличиваются. Наши тела к этому не акклиматизированы,” — пояснил он. “Это огромная разница.”

“Штат делает исторические инвестиции в борьбу с изменением климата и экстремальной жарой,” — сказал он, сославшись на советы и программы по безопасности, которые можно просмотреть на сайте Heatreadyca.com , а также на “подход всего правительства штата» к этой проблеме: например, новый Программа грантов для поддержки информационных кампаний, добавления деревьев и создания тенистой инфраструктуры.

“Нет никаких сомнений в том, что нам нужны более эффективные политические решения и лучшие инфраструктурные решения для обеспечения безопасности людей внутри помещений,” — добавил Кей. “Но следите за своими соседями, следите за пожилыми людьми в обществе, следите друг за другом. Переход от осведомленности к формированию коллективных действий имеет решающее значение.”

К Брейдену Кею присоединились докладчики из двух калифорнийских общественных организаций: Эстер Бехарано из Comite Civico del Valle и Джонатан Пилч из Watsonville Wetlands Watch.

Comite Civico del Valle и Watsonville Wetlands Watch выиграли гранты OCPSC на повышение осведомленности о жаре и экстремальных погодных условиях, а также на стратегии смягчения последствий, такие как посадка тенистых деревьев, особенно на школьных участках, распределение воды и создание центров охлаждения.

Округ Империал (находится на границе с Мексикой на юге штата) годами и десятилетиями выживал в экстремальных погодных условиях, сказала Эстер Бехарано, в округе температура часто достигает 111F. Но, по ее словам, “Сейчас жарче, чем когда-либо, каждое лето становится еще жарче”.

“Нам определенно нужна инфраструктурная поддержка,” — сказала она, описывая недавний визит в торговый центр, на всей парковке которого было всего одно дерево. Без каких-либо тенистых мест для парковки температура автомобиля поднялась выше 130 градусов. Или, например, дети, находясь в школе, часто играют на школьном дворе, где нет деревьев, при температуре 113 градусов.

Она отметила, что охлаждающие станции иногда закрываются на весь день, а те, что расположены в библиотеках или других общественных зданиях, закрываются до 19:00, когда температура еще превышает 110 градусов.

“Нам нужны инвестиции, нам нужна инфраструктура, нам нужно образование непосредственно для учащихся и школ, чтобы изменить это культурное поведение,” — сказала Эстер Бехарано. “И нам нужно заботиться друг о друге, работать сообща, помогать другим отстаивать свои интересы. Как родитель, вы должны защищать своего ребенка, свое сообщество. И нам нужно быть готовыми к суровым условиям, которые нас ожидают.”

“Как врачи, возможно, одна из самых полезных вещей, которые мы можем сделать, — это просвещать общественность,” — сказала Шэрон Оконкво-Холмс, врач семейной медицины в Kaiser Permanente Южной Калифорнии.

“Пожилые люди, чернокожие, латиноамериканцы и коренные народы, более уязвимы, потому что в целом этим группам населения не хватает ресурсов, которые у других могли бы быть в изобилии. Пожилые люди, как правило, не испытывают такой жажды, но я говорю им:”Не забывайте следить за потреблением воды. Лайм, лимон, огурец — все, что угодно, чтобы у вас появился стимул пить!”

“Я говорю им: “Я хочу, чтобы вы выпивали 2 литра в день». Если у вас есть кондиционер, включите его до упора. Если нет, потратьте много времени на прохладный душ. Нам действительно нужно, чтобы наши тела оставались прохладными, 96-99 градусов (36С). В противном случае белки в нашем организме перестают работать, сердце не выдерживает; наши почки обезвоживаются,” – сказала доктор Шэрон.

“Отек нижних конечностей — очень важный признак того, что они перегреваются. Высокое кровяное давление — еще один признак,” – пояснила она, отметив, что симптомы теплового истощения часто включают чувство усталости. “Если мы не прислушаемся к этим системам предупреждения, у нас могут возникнуть судороги и смерть.”

По ее словам, из-за влажности сложнее испаряться поту — естественной системе охлаждения тела. “Когда потоотделения недостаточно, мы перекачиваем кровь к коже, к поверхности нашего тела. Но это проблема, особенно для пожилых людей, потому что эта кровь нужна нашем мозгу и сердцу, поэтому, если у вас гипертония, инсульт, диабет, проблемы с почками, это действительно проблематично”.

“Я думаю о тех, кто работает на улице, и о людях, которые занимаются спортом. Особенно в чернокожем сообществе футболисты носят большие шлемы и много подкладок. Мы должны попросить их защитить себя. Этим людям понадобится 4 литра воды, чтобы охладить организм,” — сказал Оконкво-Холмс.

“Помимо снижения теплового стресса, улучшения психического и физического здоровья, снижения астмы и уровня кортизола, расширение кроны деревьев повышает концентрацию и внимание, а также повышает успеваемость,” — сказал Джонатан Пилч, директор Watsonville Wetlands Watch, некоммерческой организации, занимающейся проблемами окружающей среды и ролью окружающей среды в здоровье сообществ.

“Школы действительно находятся на переднем крае борьбы с последствиями жары для молодежи,” — сказал он. “Существует огромное количество исследований, которые показывают ценность посадки деревьев на территории кампусов.”

По его словам, деревьям требуется несколько лет (5-7 лет), чтобы прижиться, но их преимущества могут сохраняться десятилетиями.

Джонатан Пилч сослался на недавнюю помощь, полученную в рамках гранта по планированию школьных дворов Программы городского и общественного лесного хозяйства Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии для школ в районе Уотсонвилля. По его словам, посадка деревьев имеет гораздо больше бенефитов для детей и сообществ в долгосрочной перспективе, чем постройка теневых сооружений, т.к. оказывает благотворное влияние на ментальное состояние.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com