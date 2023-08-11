Рекордное количество американцев совершило суицид за прошлый год

В прошлом году в США наблюдался самый высокий уровень самоубийств. По новым данным правительства, опубликованным в четверг, около 49 500 человек совершили суицид, что стало наивысшим числом за всю историю.

Суицид – одна из ведущих причин смерти в Соединенных Штатах. На этой диаграмме представлено количество случаев суицидов по месяцам и годам, включая самые свежие предварительные данные. По указанной выше ссылке можно посмотреть интерактивный график статистики добровольных смертей в США.

Следует отметить, что, согласно опубликованному исследованию, некоторые группы имеют неравномерно высокие показатели суицидов. В 2021 году самые высокие уровни были среди американских индейцев и коренных жителей Аляски, а также среди белых американцев.

Уровень суицидов среди мужчин в 2021 году был примерно в четыре раза выше, чем у женщин. Исследователи отдельно подчеркивают, что в США мужчины составляют 50% населения, а среди покончивших с собой насчитывается около 80% мужчин, что показывает диспропорциональную ситуацию.

Отдельно сообщается, что люди в возрасте 85 лет и старше имеют самый высокий уровень суицидов.

Самое распространенное средство при суицидах – огнестрельное оружие. Оно используется более чем в 50% случаев суицидов.

Уровни суицидов выросли на 37% с 2000 по 2018 год и снизились на 5% с 2018 по 2020 год. Тем не менее, в 2021 году они практически вернулись к своему пику.

«Славянский Сакраменто» сообщал ранее о всплеске самоубийств в среде иммигрантов Сакраменто – тренд лишать себя жизни по собственному желанию был отмечен после добровольного ухода из жизни пятидесянического епископа Адама Бондарука, основателя Славянской миссионерской церкви «Вифания» и епископа Союза христиан веры евангельской Америки.