Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, отреагировал на результаты опроса, проведенного телеканалом CNN, который показал, что 55% американцев высказывают против дополнительной финансовой поддержки Украине. В ходе своего заявления Джон Кирби подчеркнул, что в Белом доме считают важным объяснить американской общественности последствия поражения Украины в этой войне.

Кирби выразил обеспокоенность возможными последствиями, если США допустят подчинение Украины Россией. Он указал, что если Россия одержит победу, то США будут вынуждены расплачиваться не только финансово, но и потерями в жизнях американских граждан, защищая свои интересы и союзников.

Джон Кирби также подчеркнул, что ситуация в Украине имеет значение не только для самой Украины, но и для национальной безопасности США и обязательств перед союзниками в НАТО. Он призвал американцев взвесить стоимость финансовых затрат в сравнении с возможными последствиями для национальной безопасности, особенно учитывая текущие боевые действия на границах союзников по НАТО.

Вышеуказанный опрос CNN привлек внимание американской общественности на фоне исторической поддержке Украины. Результаты опроса отражают разделенное мнение американцев о необходимости дополнительного финансирования Украины в условиях ее конфликта с Россией.