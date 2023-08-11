Президент Владимир Зеленский: взяточничество во время войны – это государственная измена

В Украине уволят всех областных военкомов. Об этом 10 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведения специального заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Наши решения следующие. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена», – отметил Владимир Зеленский в обращении, сообщает сайт лидера Украины.

Реализовать это решение, по его словам, должен Главком Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей Территориальных центров комплектации и соцподдержки [ТЦК СП, бывшие военкоматы] будет проводиться проверка СБУ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что систему комплектования ВСУ следует доверить «воинам, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и лишены цинизма».

Он подчеркнул, что «в общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц “военкоматов”, 33 подозреваются».

«Областные военкомы, городские, районные. Работники ВВК. Другие должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разница разве что в этом. Цинизм повсюду одинаковый», – подчеркнул Владимир Зеленский.

ГБР: случаи разоблачения военкомов

Государственное бюро расследований (ГБР) 8 августа сообщает о решении Печерского районного суда Киева арестовать с альтернативой залога в три млн гривен руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

«В 2022 году военком без законных оснований направил подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты на сумму более 980 тысяч гривен», – сообщается на сайте ГБР.

Этот руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

В Полтавской области работники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил подчинённого до потери сознания.

«Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, которые были в коллективе. Чтобы «прикрыть рот» подчиненному, военком решил провести “воспитательную работу”», – сообщает ГБР.

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы, сообщает РБК-Украина 22 июля.

Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения у начальника Одесского ТЦК СП на более 188 млн гривен (около пяти миллионов долларов).

«Серьезную рекомендация» для военкомов

Как сообщает сайт Новое время 28 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а на их место назначить бойцов после ранений.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

По его словам, Зеленский дал Залужному «серьезную рекомендацию» – подавляющее количество военкомов, давно сидящих в центрах комплектаций, отправлять на фронт в качестве бойцов.

«А на их место направлять получивших ранения военнослужащих героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий», – сказал Резников.

Коррупция бьет по системе мобилизации

Украинский политолог Олег Постернак считает, что жесткие, важные решения президента в условиях военного времени отражают запрос общества на наказание для коррупционеров.

«Ситуация в данном случае еще сложнее, потому что военкомы повинны в том, что система комплектации и военного учета, мягко сказать, не работает эффективно. Общественность наблюдет картины нарушения прав человека, избиений, нарушений во время прохождения военно-медицинской комиссией, факты, когда военкомы занимаются коррупцией, у них оказывается недвижимость за границей», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что подобные коррупционные факты бьют по системе мобилизации и отражаются на имидже власти.

«Возникает вопрос – за что ребята воюют на фронте? Чтобы эти коррупционные пирамиды воспроизводились после войны? А сейчас за них простые украинские парни будут расплачиваться жизнями?» – задает вопросы политолог.

Он считает, что вслед за военкомами власть должна отреагировать на систему обеспечения и закупок для армии, проводимые тендера, закупки на невоенные цели, которые «расстраивают многих оптимистов, и тех, кто интересуется этой темой».

Запросы общества и наказание для коррупционеров

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отмечает, что решение президента Украины предусматривает наказание для коррупционеров в погонах.

«Еще раньше были запросы в обществе, что в этих центрах комплектации, на государственной службе, комплектованием военных должны заниматься военные, те, кто прошел войну», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что в ТЦК могли бы работать также и те, кто получил увечья, но хотел бы быть полезным Вооруженным силам и обществу.

«И в ТЦК должны работать те, у кого есть этика поведения, а не те, кто непонятно чем занимается, а потом у них в Испании появляются виллы», – отмечает Тарас Загородний.



Тарас Бурноc, VOA