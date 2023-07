В Нью-Йорке объявили список 100 американских предпринимателей с украинскими корнями

На Манхэттене состоялись презентация книги, посвященной вдохновляющим историям украинских предпринимателей, а также благотворительный аукцион в поддержку Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Более 400 гостей собрались на днях в зале торжеств Cipriani 25 на Манхэттене на премии TOP USA Awards и презентации уникальной книги Топ-100 американских предпринимателей украинского происхождения.

Мероприятие началось с минуты молчания по погибшим в Одессе и всем жертвам полномасштабного вторжения России в Украину. Голливудская актриса Мелора Хардин отметила со сцены: «Мне очень приятно видеть, как сегодня украинцы проявляют стойкость и решительность во всех сферах, бесстрашно воплощая свои мечты и прокладывая путь к свободе и успеху. Вы мужественно защищаете свою страну и суть демократии. Хочу, чтобы вы знали, что вы не одиноки в этой борьбе.

Тарас Лавровский и Диана Гетун, соучредители TOP USA Awards, дали комментарий журналисту VoA – «Некоторые из наших героев родились в Америке, но их родители, бабушки и дедушки – украинцы, поэтому и они считают себя украинцами. Другие сами переехали в США и основали здесь успешные компании. Мы хотим показать американцам их целеустремленность. В книге собраны вдохновляющие истории предпринимателей, еще раз доказывающие, насколько крутые американские украинцы».

Среди героев книги – такие известные бизнесмены, как Дональд Сэдовэй, почетный профессор химии в Массачусетском технологическом институте и сооснователь компании Ambri, Семен Дукач, основатель One Way Ventures, Игорь Пастернак, основатель Worldwide Aeros Corp, Рассел Леви, сооснователь и президент Kraus USA, и многие другие. Александр Довгаль – основатель DVL Express Inc отметил: «Очень важно, чтобы украинские предприниматели объединялись и развивали бизнес, чтобы бизнес каждого из нас становился сильнее и мощнее, и за счет этого мы сможем больше помогать Украине и победить в этой войне».



Среди гостей были не только украинцы, но и представители известных американских семей, включая потомков железнодорожных магнатов Вандербильтов. Консуэло Вандербильт Костин заметила, что хоть у неё и нет украинских корней, она невероятно благодарна за возможность представлять свою семью и Нью-Йорк на этом ужине: «Мы пришли отметить силу и масштаб украинских предпринимателей!»



Предпринимателей на сцену приглашали украинские телеведущие Катерина Осадчая и Юрий Горбунов. Для гостей ужина выступила певица Тина Кароль, своё кулинарное шоу представил шеф-повар Эвген Клопотенко, благодаря усердию которого борщ был признан ЮНЕСКО культурным наследием Украины.

В завершение ужина прошел благотворительный аукцион в пользу двух фондов – United24 и Cash for Refugees. Актриса Иванна Сахно, посол United24 представила аукцион, заверив, что каждый доллар будет передан на реконструкцию Михаила-Коцюбинского лицея в Черниговской области. А Cash for Refugees, в свою очередь, отправят деньги в села Запорожской и Херсонской области, которые находятся близко к фронту.

На аукционе была разыграна футболка с подписью главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, винтажная, вручную расшитая свадебная рубашка из Винницкой области, картина художника-абстракциониста, уроженца города Днепр Юрия Ваткина, представленная Нью-Йорской галереей Мрия и сценический костюм Катерины Кухар, примы-балерины национальной оперы Украины, приехавшей в Нью-Йорк, чтобы лично представить свой лот. Катерина поделилась с «Голосом Америки» своими мыслями об этом американском турне: «Мы приехали с гала-концерта в Латинской Америке и привезли свой благотворительный лот – пачку, в которой я танцевала больше 100 раз, даже перед королями. Я очень надеюсь, что наш лот поможет украинским детям. В результате аукциона было собрано 80 тысяч долларов».