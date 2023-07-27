Путин: Россия поможет Африке бесплатным зерном

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что в течение нескольких месяцев бесплатно предоставит им десятки тысяч тонн зерна, несмотря на санкции Запада. Об этом пишет Русская служба «Голоса Америки».

Выступая на саммите в Санкт-Петербурге, посвященном развитию связей между африканскими странами и Россией, Путин заявил, что Россия ожидает рекордного урожая зерна и готова заменить украинский экспорт зерна в Африку как на коммерческой основе, так и в виде помощи.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани, выступавший вместе с Путиным, в своей речи призвал к «мирному сосуществованию» между Россией и Украиной, заявив, что это спасет жизни людей, зависящих от экспорта продовольствия.

По данным России, в Санкт-Петербурге представлены 49 из 54 государств континента, в том числе 17 глав государств и четыре главы правительств.

Это в два раза меньше, чем на предыдущем саммите, имевшем место в 2019 году.

Форум в Санкт-Петербурге является частью усилий РФ по расширению своего влияния и бизнеса на африканском континенте, где по-прежнему активно действуют наемники ЧВК «Вагнер», несмотря на неудачную попытку мятежа, который они в прошлом месяце попытались устроить в России.

Между тем, согласно сообщению «Радио Свобода», глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был замечен на форуме в Санкт-Петербурге.

«Свобода» опубликовала фотографию Пригожина с представителем ЦАР в России, распространенную руководителем «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрия Сытого. По словам Сытого, снимок сделан на полях саммита.

Напомним, что США объявили «Вагнер» транснациональной преступной организацией. В этом месяце США ввели санкции против трех должностных лиц Мали, тесно сотрудничавших с ЧВК «Вагнер», а в июне Министерство финансов объявило о введении санкций против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Центральноафриканской Республики и России, обвинив их в участии в незаконных сделках с золотом в целях финансирования ЧВК «Вагнер».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на этой неделе, что скачок мировых цен на продовольствие, вызванный крахом Черноморской зерновой инициативы, которую Россия не стала продлевать, и обстрелами Россией портов на Дунае, которые Украина использовала в качестве альтернативного экспортного маршрута, «особенно губителен для уязвимых стран, пытающихся прокормить свое население».