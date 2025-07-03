3 июля 2025 года состоялся почти часовой телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Трамп проинформировал о принятии в Конгрессе ключевого законопроекта его администрации по налоговой, миграционной и энергетической реформам (Big Beautiful Bill). Путин поздравил его с успехом и с Днём независимости США, отметив историческую роль России в становлении американской государственности.

“При этом с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость – 250 лет назад, – а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни”, – сказал представитель российской администрации.

Путин также предложил идею обмена между странами кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности. Трамп идею поддержал, сообщает Кремль.

“Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общалсяс представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует”, – передал Ушаков.

Лидеры стран главное внимание уделили ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, договорившись продолжить диалог по дипломатическим каналам. Обсудили также Сирию и украинский конфликт: Трамп призвал к прекращению боевых действий, Путин сообщил о ходе гуманитарных соглашений и подтвердил готовность к переговорам, подчеркнув, что Россия намерена добиваться устранения коренных причин конфликта.

“Наш Президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится”, – заявил Юрий Ушаков.

Кроме того, президенты подтвердили интерес к совместным экономическим проектам, включая энергетику и космос.