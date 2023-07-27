США намерены начать поставки Украине танков Abrams в сентябре, сообщила газетаPolitico со ссылкой на неназванные источники. По данным издания Politico, в первую партию войдут от шести до восьми танков, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

По ее данным, в августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательную модернизацию. После завершения этого процесса первая партия Abrams будет отправлена в Украину в следующем месяце.

США отправят в Германию старые модели M1A1 вместо более новых модификаций A2, на поставки которых потребовались бы годы, уточняет Politico.

Как следует из публикации, в первую партию войдут от шести до восьми танков. Всего США планируют передать Киеву 31 танк.

Издание сообщает, что более старые модели перед отправкой в Украину лишаются наиболее засекреченных технологий, включая в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном.

Politico отмечает, что украинские военные могут приступить к управлению танками после прохождения 10-недельного курса подготовки. Ожидается, что они завершат обучение в августе.