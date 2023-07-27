Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Италии признал Голодомор, который произошел в 1932-1933 годах в Украине при режиме Иосифа Сталина в Советском Союзе. Авторы резолюции отметили, что Голодомор является результатом политических и экономических решений советского диктатора и руководства КПСС, таких как: коллективизация земли и принудительная индустриализация, что привело к массовой гибели миллионов украинских крестьян и мелких землевладельцев.

Инициаторы декрета также отмечают, что множество национальных и международных организаций признали Голодомор актом геноцида и преступлением против человечества. Некоторые из них, такие как ООН, Европейский парламент, Сенат США и Бундестаг, высказались в поддержку признания Голодомора геноцидом.

В контексте 90-летия Голодомора, которое приходится на 2022-2023 годы, автор отмечает его особую актуальность в свете нарушений прав человека и вооруженной агрессии Российской Федерации в отношении Украины. Итальянские сенаторы подчеркивают важность сохранения памяти о Голодоморе и других советских преступлениях, особенно в условиях новых попыток российских властей стереть украинскую национальную идентичность.

В заключение, Сенат призывает принять соответствующие меры для распространения правдивой информации о Голодоморе как в Италии, так и за рубежом, а также поддержать рекомендации, выраженные Европейским парламентом и Ассамблеей парламентарного собрания Совета Европы.

Ранее, как сообщал “Славянский Сакраменто”, законодатели Калифорнии признали Голодомор геноцидом украинского народа, а вслед за Золотым штатом – правительство США. Также Голодомор признан геноцидом в штате Вашингтон.