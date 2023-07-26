18 депутатов Государственной Думы РФ приговорены к тюремному заключению

18 депутатов Государственной Думы РФ приговорены в Украине к тюремному заключению, еще 73 – “на очереди”.

Служба безопасности Украины собрала «неопровержимые доказательства» вины 91 депутата Госдумы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

Из них 18 заочно были приговорены к 15 годам лишения свободы, а в отношении других 73 депутатов были направлены обвинительные акты в суд.

Установлено, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать “независимость” временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

И уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию так называемого “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между Кремлем и террористическими организациями “Л/ДНР”.

Это решение Москва использовала как формальное основание для начала полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

По данным фактам следователи Службы безопасности проводили расследование по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено с дня их фактического задержания.

Следственные действия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской и Ровенской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.