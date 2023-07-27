Украина продлевает военное положение еще на 90 дней

По состоянию на четверг, 27 июля, парламент Украины принял решение о продлении военного положения в стране на дополнительные 90 дней, до 15 ноября. Это решение исключает возможность проведения намеченных ранее парламентских выборов в октябре.

Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России. С тех пор действие закона, запрещающего выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, было неоднократно продлено.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что подавляющее большинство депутатов поддержало продление военного положения на заседании парламента.

Согласно действующему военному положению, выборы в стране не могут проводиться, и, так как в октябре украинцы должны были пройти на избирательные участки для выбора нового парламента, это станет первым случаем в истории страны, когда общенациональное голосование переносится из-за войны.