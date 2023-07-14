Точка вокруг дебатов о Будапештском меморандуме

В третьей и наверно последней части о скандале в НАТО я хотел бы поставить точку вокруг дебатов о Будапештском меморандуме. Этот достаточно бесполезный документ часто используется как оправдание политики оскорблений против западных союзников Украины.

Прежде всего давайте ознакомимся с текстом документа. Он очень короткий.

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и США подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного акта СБСЕ (994_055) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.

Ни США, ни Великобритания не нарушили пункт 1.

2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и США подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций (995_010).

Ни США, ни Великобритания не нарушили пункт 2.

3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и США подтверждают Украине их обязательства согласно принципам Заключительного акта СБСЕ (994_055) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.

Ни США, ни Великобритания не нарушили пункт 3.

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательства добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью предоставления помощи Украине как государству – участнику Договора о нераспространении ядерного оружия (995_098), не обладающем ядерным оружием. в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

То есть достаточно выставить резолюцию в Совете Безопасности ООН. Учитывая, что у России есть право вето в СБ, этот документ не стоит бумаги, на которой он написан.

5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия (995_098), не владеющего ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников со стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.

Ни США, ни Великобритания не нарушили пункт 5.

6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

Даже не смешно.

* * *

Я не знаю, почему Леонид Кучма подписал этот документ. Это вопрос к нему. Но США и Великобритания боялись, что ЯО может попасть в третьи руки – в тоталитарные и террористические режимы. Учитывая, как лет за 20 было разворовано и распродано всё остальное, эти усилия по нераспространению ЯО выглядят более чем рационально.

Тогда критики Будапештского меморандума аргументируют, что с ЯО Путин побоялся бы нападать на Украину. Но и здесь есть несколько очень неудобных фактов.

Дело в том, что после развала СССР в Украине было ЯО, но системы управления оставались в России. Можно предположить, что за 30 лет Украина могла бы разработать свои системы управления. Однако, учитывая неспособность за те же 30 лет разработать и производить конвенционное оружие, идея успеха в области ЯО приближается к научной фантастике.

Но допустим у Украины осталось ЯО и даже были разработаны системы управления (и обслуживания), давайте попробуем поиграть в альтернативную историю. Вопрос первый: сбежал бы демократически избранный Янукович, если бы у него было ЯО? На тот момент его режим уже убил 100 демонстрантов, зачем останавливаться, если с ЯО ему ничего не угрожает. Не превратилась бы Украина в белорусский вариант с вероятным добровольным воссоединением с Россией?

Второй вопрос: откуда такая уверенность, что Путин не напал бы на Украину с ядерным арсеналом? Даже после полномасштабного вторжения 24 февраля, решилось бы руководство Украины запустить ядерные боеголовки по российской территории? И чем бы тогда ответила Россия? Это очень неудобные вопросы.

* * *

Практически вся помощь, оказываемая сегодня Украине – оружие, деньги, санкции, дипломатия – превосходит все обязательства по Будапештскому меморандуму. Можно говорить о смысле и моральных обязательствах, а не о букве этой бесполезной бумажки. Но если бы этого документа не существовало, я не сомневаюсь, что западные страны оказывали бы ту же самую помощь.

Украину поддерживают не в результате Будапештского меморандума и не потому, что 30 лет назад она отказалась от ЯО. Поддержка Украины – это прежде всего морально-этический выбор. Выбор между страной-агрессором и страной-жертвой агрессии. Выбор между диктатурой и молодой демократией. Выбор между злом и теми, кто с этим злом воюет. Этот выбор каждый делает для себя сам, а не в результате внешнего давления. К сожалению, официальные представители Украины делают этот выбор менее очевидным.

Кроме того, западные страны преследуют свои геополитические интересы. Путин представляет долгосрочную угрозу, поэтому любые победы над ним, его режимом и его армией совпадают с интересами Запада. Поэтому все дипломатические провалы пока что сглаживаются и игнорируются. Но в отличии от морально-этических принципов, в геополитике всё относительно. И это «относительно» не вечно.

Дмитрий Абрамсон