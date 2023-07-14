Джон Кирби: Путин не сумел разделить Запад и расколоть НАТО

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин «проиграл войну» в Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин «проиграл войну» в Украине.

По словам Кирби, стратегические цели Путина в войне против Украины провалились:

«Он (Путин) хотел стереть Украину как независимое государство с лица земли. Он хотел устранить администрацию Зеленского. Он хотел подчинить Украину и сделать ее частью России в виде провинции. И ничего из этого ему не удалось», – отметил Кирби и добавил, что Путин также не сумел «разделить Запад, расколоть НАТО и показать, что между США и союзниками существует разобщенность».

«НАТО сейчас [стало] еще на две страны сильнее… И это реальное свидетельство не только деятельности Путина, но и лидерства президента Байдена на мировой арене», – отметил Кирби.

Кирби также пообещал поддержку Украины странами «Большой семерки» в сфере безопасности до ее вступления в Североатлантический альянс.

«Я не могу назвать вам конкретные сроки, но в период до того, как Украина станет членом НАТО, фактически с сегодняшнего дня, эти обязательства [G7] по поддержке безопасности будут продолжаться», – заверил представитель Белого дома.