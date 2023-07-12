Давно я не писал про «гениальные» дипломатические ходы администрации Зеленского. Полгода назад я действительно восхищался его визитом в Вашингтон, после чего у меня не было причин комментировать внешнюю политику Украины. Однако на этой неделе Зеленский снова продемонстрировал свою несовместимость с международной дипломатией.

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США и страны НАТО тщательно готовились к саммиту в Вильнюсе. На повестке стояли вопросы долгосрочной поддержки Украины, в том числе гарантии будущей безопасности и потенциала вступления в НАТО. Как вы понимаете, добиться единогласного решения от 31 страны очень непросто.

Более активные сторонники Украины праздновали небольшую победу, когда эта договорённость была достигнута за день до саммита. НАТО пригласит Украину присоединиться к альянсу, отменит «membership action plan» (один из стандартных процессов при вступлении в альянс), установит Совет между Украиной и НАТО (NATO-Ukraine Council), и продолжит поставки помощи, в том числе для восстановление оборонной промышленности.

В ответ Зеленский послал твит на чистом английском, чтоб было понятно без перевода. Он начал с того, что ценит союзников, но на это мало кто обратил внимание, потому что уже к четвёртому параграфу автора понесло: «Беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины. При этом добавляется расплывчатая формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины». Твит заканчивается очередной теорией заговора, что членство Украины в НАТО будет использовано в переговорах с Россией.

Дальше цитирую реакцию в Washington Post: «В горячем твите Зеленский разочаровал сторонников Украины внутри альянса, которые считали, что обеспечили победу Киева, подтолкнув Соединённые Штаты, Германию и другие сопротивляющиеся страны к соглагению». Издание называет твит «гневным вмешательством Зеленского» и сообщает, что «члены американской делегации были в ярости».

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Было бы «абсурдно» и «беспрецедентно» принимать воюющее государство в НАТО. Это приведёт к активизации 5 статьи и последующей третьей мировой. И было бы «абсурдно» предоставлять конкретные даты, не зная, когда эта война закончится. А со стороны Зеленского «абсурдно» разбрасываться «беспрецедентными» заявлениями поддержки от более 30 стран. Да и любые переговоры с Россией будет вести сам Зеленский (или следующий Президент). Если он предложит отказаться от членства Украины в НАТО – это его решение.

При этом послевоенные перспективы в большей степени зависят от реформ внутри Украины. Если в стране победят про-демократические силы – а я представляю участников двух революций, добровольцев на фронте и в тылу, граждан с большой буквы, которые на самом деле спасли страну от агрессии, – если победят западные ценности, если в стране уничтожат коррупцию на государственном уровне, то откроются и двери НАТО, и двери Евросоюза, и поступят деньги на восстановление.

Но если снова победит «советское наследие», носители российского менталитета, антизападные конспирологи и пропагандисты, центропуписты и правокачатели, которым все должны, и идолопоклонники власти, то про Украину забудут так же, как когда-то забыли про Афганистан. Если в стране доминирует коррупция и антидемократические ценности, её не примут в западный мир. Никто в Европе не хочет второй Венгрии.

«Дипломатия» Зеленского не только не помогает, но и активно вредит имиджу государства. И реальные последствия проявятся только после окончания войны, когда закончится негласный мораторий под девизом «сейчас не время».

Дмитрий Абрамсон