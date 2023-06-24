Путин обратился к гражданам России по поводу ситуации с Пригожиным

Президент Российской Федерации обратился к гражданам, военным и правоохранительным органам, подчеркнув серьезность борьбы, которую ведет страна за свою независимость и безопасность. В своем обращении он призвал к единству, консолидации и ответственности в этой критической ситуации.

“Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа, сказал Путин. – Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией – государством с тысячелетней историей”.

По словам Путина, РФ борется за жизнь и безопасность своих граждан, а также за свою независимость и суверенитет. Президент подчеркнул значение единства в этой борьбе и предостерег от любых распрей, которые могут ослабить Россию и быть использованы ее внешними врагами для дестабилизации страны.

Он отметил, что действия, которые разъединяют население и ослабляют единство страны, являются “предательством в отношении народа и боевых товарищей, которые сражаются за Россию”. Президент вспомнил годы Гражданской войны в начале 20-го века, когда политические интриги и разногласия разрушили страну и привели к трагедии, в которой русские убивали русских.

“Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны, – считает российский президент. – Русские убивали русских, братья – братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части”.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не позволит повторения подобных событий. Он заверил, что государство будет защищать своих граждан и государственность от любых угроз, включая внутреннее предательство. Он назвал происходящее предательством именно в этом контексте, отметив, что амбиции и личные интересы некоторых людей привели к измене стране, ее народу и делу, за которое сражались и погибали бойцы и командиры группы “Вагнер”.

Президент подчеркнул, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для государственности и нации. Он подтвердил принятие необходимых мер антитеррористического характера и введение дополнительных мероприятий для стабилизации ситуации. В своем обращении он выразил решимость защищать страну, конституционный строй и безопасность граждан:

“Вооружённые Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления”.

Президент России заключил, что те, кто организовал и готовил вооруженный мятеж, кто предал свою страну и поднял оружие против своих боевых товарищей, понесут наказание перед законом и народом. Он призвал тех, кого пытаются втянуть в преступные действия, сделать правильный выбор и прекратить участие в этой ошибочной и опасной ситуации. Президент выразил веру в то, что Россия преодолеет все испытания и станет еще сильнее, сотрудничая с ее гражданами для защиты того, что является дорогим и святым для страны.