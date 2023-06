Перевод с английского обвинения против Трампа в деле об украденных секретных документах.

(Перевод юридического текста не везде дословный и исправлен для лучшей передачи смысла. Несколько параграфов сокращены для экономии места без потери смысла. В нескольких местах добавлены комментарии переводчика в скобках).

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ ДОНАЛЬДА ДЖ. ТРАМПА И УОЛТИНА НАУТЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Подсудимый Дональд Дж. Трамп был 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Он занимал этот пост с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г. В роли президента Трамп имел законный доступ к наиболее секретным документам и информации о национальной обороне, собранной и принадлежащей правительству Соединенных Штатов, в том числе от разведывательных управлений Министерства обороны.

2. За время своего президентства Трамп собрал газеты, вырезки из прессы, письма, заметки, открытки, фотографии, официальные документы и другие материалы в картонных коробках, которые он хранил в Белом доме. Среди материалов, которые Трамп хранил в своих ящиках, были сотни секретных документов.

3. Секретные документы, которые Трамп хранил в своих ящиках, содержали информацию относительно оборонных и боевых возможностей США и зарубежных стран, ядерные программы США, потенциальные уязвимые места США и их союзников перед военными атаками и планы возможных ответных ударов. Неавторизованное раскрытие этих секретных документов может поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность вооруженных сил США, источники информации, а также продолжение сбора конфиденциальной разведывательной информации существующими методами.

4. В 12:00 20 января 2021 года Трамп перестал быть президентом. Когда он покинул Белый дом, Трамп инициировал перевозку большого количества ящиков, многие из которых содержали секретные документы, в клуб Мар-а-Лаго в городе Палм Бич, штат Флорида, где находилась одна из его резиденций. Трамп не имел права владеть или хранить эти секретные документы.

5. Клуб Мар-а-Лаго был активным общественным клубом, в котором с января 2021 г. по август 2022 года проводились мероприятия для десятков тысяч членов клуба и гостей. После окончания президентства Трампа клуб Мар-а-Лаго не являлся разрешённым местом для хранения, владения, просмотра, демонстрации или обсуждения секретных документов. Тем не менее, Трамп хранил свои коробки, содержащие секретные документы в различных местах в клубе Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, в туалете/душевой комнате, в офисном помещении, в его спальни и в кладовой комнате.

6. В 2021 году Трамп дважды показывал секретные документы:

a. В июле 2021 года в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси во время аудиозаписи встречи с писателем, издателем и двумя членами его персонала, ни один из которых не обладал допуском к секретным материалам, Трамп показал и описал «план атаки», который со слов Трампа, для него подготовили министерство обороны и старший военный чиновник. Трамп сообщил присутствующим, что план был «совершенно конфиденциален» и «секретен». Трамп также сказал: «Как президент я мог бы рассекретить его» и «А теперь нет, понимаете, но это всё ещё секрет».

b. В августе или сентябре 2021 года в клубе Бедминстер Трамп показал представителю фонда своей избирательной кампании [Political Action Committee или PAC], который не обладал секретным доступом, карту, связанную с военной операцией, и сказал, что он не должен показывать это и чтоб представитель не подходил слишком близко.

7. 30 марта 2022 года ФБР возбудило уголовное дело о незаконном хранении секретных документов в клубе Мар-а-Лаго. Федеральное расследование большого жюри началось в следующем месяце. Большое жюри выдало повестку в суд с требованием к Трампу передать все документы с грифами секретной классификации. Трамп пытался помешать расследованию ФБР и большого жюри и скрывал, что он продолжает хранить секретные документы, в том числе:

a. Предлагая, чтобы его адвокат ложно представил ФБР и большому жюри информацию, что у Трампа не было документов, требуемых повесткой большого жюри.

b. Указывая обвиняемому Уолтину Науте переместить коробки с документами, чтобы скрыть их от адвоката Трампа, ФБР и большого жюри.

c. Предлагая, чтобы его адвокат спрятал или уничтожил документы, требуемые повесткой большого жюри.

d. Предоставляя ФБР и большому жюри только часть документов, требуемых в повестке большого жюри, и утверждая, что он полностью сотрудничал.

e. Что привело ложной сертификации, предоставленной ФБР и большому жюри того, что все документы, запрошенные повесткой большого жюри, были предоставлены, зная при этом, что фактически не все такие документы были предоставлены.

8. В результате хранения у Трампа секретных документов после его президентства и отказ вернуть их, сотни секретных документов не были найдены правительством США до 2022 года, а именно:

a. 17 января, почти через год после того, как Трамп покинул свой пост, и спустя несколько месяцев после требования Национального архива вернуть все отсутствующие президентские документы, Трамп предоставил всего 15 ящиков, в которых находилось 197 документов с грифом секретной классификации.

b. 3 июня в ответ на повестку большого жюри с требованием предоставления всех документов с грифом секретной классификации, адвокат Трампа предоставил ФБР еще 38 документов с грифом секретности.

c. 8 августа на основании санкционированного судом ордера на обыск ФБР извлекло из офиса Трампа и кладовой комнаты в клубе Мар-а-Лаго еще 102 документа с грифом секретной классификации.

[Описание клуба Мар-а-Лаго – пропущено]

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (параграфы 13-18, сокращённый перевод):

Классификация СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО (TOP SECRET) – можно обоснованно ожидать, что несанкционированное раскрытие этой информации нанесет очень серьезный ущерб национальной безопасности.

Классификация СЕКРЕТНО (SECRET) – можно обоснованно ожидать, что несанкционированное раскрытие этой информации нанесет серьезный ущерб национальной безопасности.

Классификация КОНФИДЕНЦИАЛЬНО (CONFIDENTIAL) – можно обоснованно ожидать, что несанкционированное раскрытие этой информации нанесет ущерб национальной безопасности.

Классификация «NOFORN» означает «Не подлежит разглашению иностранным гражданам».

Обозначение «Конфиденциальная изолированная информация» («Confidential Compartmental Information или SCI) – секретная информация, относящаяся к источникам, методам и аналитическим процессам разведки, должна обрабатываться, храниться, использоваться или обсуждаться в специальном помещении «СКИФ» (Sensitive Compartmented Information Facility или SCIF), и только лица с соответствующим уровнем допуска и дополнительными разрешениями SCI имели право на доступ.

Если существует уязвимость или угроза для конкретной секретной информации, а обычных критериев для определения права на доступ недостаточно для защиты информации от несанкционированного раскрытия, США могут учредить программы специального доступа (Special Access Programs или SAP). Количество этих программ должно было быть сведено к абсолютному минимуму и количество лиц с доступом должно быть ограничено. Только лица с соответствующим уровнем допуска и дополнительными разрешениями SAP могут иметь доступ к такой информации с повышенными требования к обработке и хранению.

Информация, засекреченная на любом уровне, могла иметь законный доступ только для лиц, определенных соответствующим правительственным должностным лицом США как имеющих право на доступ к секретной информации, которые подписали утвержденное соглашение о неразглашении, которые получили допуск к секретной информации и у которых была легитимная причина для доступа к секретной информации. После своего президентства у Трампа не было разрешения на владение и хранение секретных документов.

Бывший президент мог получить разрешение, если глава агентства или высокопоставленный сотрудник агентства, предоставившего секретную информацию: (1) определил в письменной форме, что доступ соответствует интересам национальной безопасности и (2) предпринял соответствующие шаги для защиты секретной информации от несанкционированного раскрытия или компрометации и обеспечил защиту информации. Трамп не получил такого разрешения после своего президентства.

СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ТРАМП СОХРАНИЛ ПОСЛЕ СВОЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА.

19. В рамках своих официальных обязанностей президента Трамп получал брифинги по разведке от высокопоставленных правительственных чиновников США, в том числе брифинги от директора ЦРУ, председателя генштаба, высокопоставленных представителей Белого дома и официальных лиц, проводящих брифинг. Он регулярно получал от группы разведывательных управлений США (USIC) сборник секретных данных, известный как «Ежедневная сводка президента».

20. Миссия USIC заключалась в сборе, анализе и доставке информации внешней разведки и контрразведки американским лидерам, включая президента, политиков, правоохранительные органы и военным, чтобы они могли принимать обоснованные решения для защиты США. USIC состоял из департаментов и агентств исполнительной власти США, отвечающих за ведение международных отношений и защиту национальной безопасности.

21. После своего президентства Трамп сохранил секретные документы, созданные или связанные с акциями нескольких членов USIC и других департаментов и агентств исполнительной власти, включая следующие:

a. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). ЦРУ отвечает за предоставление разведывательных данных о зарубежных странах и глобальных проблемах президенту и другим политикам, чтобы помочь им принимать решения в области национальной безопасности.

b. Министерство обороны (DoD). Министерство обороны отвечает за предоставление вооруженных сил, необходимых для предотвращения войны и обеспечения национальной безопасности. Некоторые агентства исполнительной власти, входящие в состав USIC, входят в состав Министерства обороны.

c. Агентство национальной безопасности (The National Security Agency). Агентство национальной безопасности – это агентство боевой поддержки в Министерстве обороны и член USIC, ответственный за иностранную радиоразведку и кибербезопасность. Это включает в себя сбор, обработку и распространение среди политиков и военных лидеров США, разведывательных данных, полученных из коммуникационных и информационных систем; защита систем национальной безопасности; и обеспечение работы компьютерных сетей.

d. Национальное агентство геопространственной разведки (The National Geospatial Intelligence Agency). Национальное агентство геопространственной разведки – это агентство боевой поддержки в Министерстве обороны, ответственное за использование и анализ изображений, разведывательных изображений и геопространственной информации в поддержку целей национальной безопасности США и требований геопространственной разведки Министерства обороны, Государственного департамента и других федеральных агентств.

e. Офис национальной разведки (The National Reconnaissance Office). Национальное разведывательное управление – это агентство Министерства обороны, ответственное за разработку, приобретение, запуск и эксплуатацию космических систем наблюдения и разведки, которые собирают и доставляют разведданные для повышения национальной безопасности.

f. Министерство энергетики. Министерство энергетики отвечало за поддержание безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания для защиты национальной безопасности, включая обеспечение эффективности запасов ядерного оружия США без ядерных испытаний.

g. Государственный департамент и Бюро разведки и исследований (The Department of State and Bureau of Intelligence and Research). Государственный департамент отвечал за защиту и продвижение безопасности, процветания и демократических ценностей США. В Госдепартаменте Бюро разведки и исследований является членом USIC и отвечает за предоставление разведданных и поддержки для дипломатов США.

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА

22. Как кандидат в президенты США Трамп сделал следующие публичные заявления о секретной информации:

a. 18 августа 2016 года Трамп заявил: «В моей администрации я буду обеспечивать соблюдение всех законов, касающихся защиты секретной информации. Никто не будет выше закона».

b. 6 сентября 2016 года Трамп заявил: «Нам также нужно бороться, собирая разведданные, а затем защищая, защищая наши секреты… У нас не может быть в Овальном кабинете кого-то, кто не понимает значения слов «конфиденциально» или «засекречено».

c. 7 сентября 2016 года Трамп заявил: «Одна из первых вещей, которые мы должны сделать, — это обеспечить соблюдение всех правил классификации и соблюдение всех законов, касающихся обращения с секретной информацией».

d. 19 сентября 2016 года Трамп заявил: «Нам также нужна наилучшая защита секретной информации».

e. 3 ноября 2016 года Трамп заявил: «Военнослужащие здесь, в Северной Каролине, рисковали своими жизнями, чтобы получить секретные разведданные для защиты нашей страны».

23. Находясь на посту президента США 26 июля 2018 года Трамп опубликовал следующее заявление о секретной информации: «Как глава исполнительной власти и главнокомандующий, я несу уникальную конституционную обязанность защищать секретную информацию нации, в том числе путем контроля доступа к нему… В более широком смысле вопрос о допуске [бывшего должностного лица исполнительной власти] вызывает более серьезные вопросы о практике бывших должностных лиц, сохраняющих доступ к самым важным секретам нашей страны спустя много времени после того, как их срок пребывания в правительстве закончился. Такой доступ особенно неуместен, когда бывшие должностные лица перешли на крайне предвзятую позицию и пытаются использовать реальный или мнимый доступ к конфиденциальной информации для обоснования своих политических атак. Любой доступ, предоставленный к секретам нашей страны, должен служить национальным, а не личным интересам».

ХРАНЕНИЕ ТРАМПОМ СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСЛЕ ЕГО ПРЕЗИДЕНСТВА

24. В январе 2021 года, когда Трамп собирался покинуть Белый дом, он и его сотрудники Белого дома, включая Науту, упаковали вещи, в том числе некоторые коробки Трампа. Трамп лично участвовал в этом процессе. Трамп приказал перевезти свои коробки с сотнями секретных документов из Белого дома в клуб Мар-а-Лаго.

25. С января по 15 марта 2021 года некоторые коробки Трампа хранились в Бело-Золотом бальном зале клуба Мар-а-Лаго, где проходили мероприятия и собрания. В этот период времени коробки Трампа стояли штабелями на сцене бального зала [фото].

26. В марте 2021 года Наута и другие сотрудники перенесли несколько ящиков Трампа из Бело-Золотого бального зала в бизнес-центр в клубе Мар-а-Лаго.

27. 5 апреля 2021 года сотрудник офиса Дональда Дж. Трампа (Сотрудник Трампа 1) написал другому сотруднику этого офиса (Сотрудник Трампа 2), можно ли вынести ящики Трампа из бизнес-центра, чтобы освободить место для сотрудников и чтобы использовать его в качестве офиса. Сотрудник Трампа 2 ответил: «Вау!! ОК, то есть potus [Президент США] специально попросил Уолта, чтобы эти коробки были в бизнес-центре, потому что это его «документы». Позже в тот же день Сотрудник Трампа 1 и Сотрудник Трампа 2 обменялись следующими текстовыми сообщениями:

Сотрудник Трампа 2: Мы точно сможем решить эту проблему, если переместим его бумаги в Озёрную комнату?

Сотрудник Трампа 1: В душе еще есть место, где лежат его другие вещи. Его волнуют только его бумаги? Там есть еще что-то, кроме бумаг. Может ли это пойти на хранение? Или он хочет, чтобы всё оставалось на территории.

Сотрудник Трампа 2: Да, всё, что не ящики с бумагами для прекрасного ума определённо могут отправиться на хранение. Хочешь взглянуть на место и начать переносить завтра утром?

28. После обмена текстовыми сообщениями между Сотрудником Трампа 1 и Сотрудником Трампа 2 в апреле 2021 года некоторые ящики Трампа были перенесены из бизнес-центра в туалет/душ при Озёрной комнате в клубе Mar-a-Lago [фото].

29. В мае 2021 года Трамп распорядился очистить комнату хранения (кладовку) на первом этаже клуба Мар-а-Лаго, чтобы использовать его для хранения ящиков. В коридор, ведущий к кладовой, можно было попасть через несколько внешних входов, в том числе один, доступный из патио у бассейна Клуба Мар-а-Лаго через дверной проем, который часто оставался открытым. Кладовая находилась рядом с кладовкой для спиртных напитков, бельевой комнатой, магазином замков и другими помещениями.

30. 24 июня 2021 года коробки Трампа, которые находились в Озёрной комнате, были перемещены в комнату хранения. После переезда в комнате было более 80 ящиков [фото].

31. 7 декабря 2021 года НАУТА обнаружил несколько упавших коробок Трампа, а их содержимое было разбросано по полу комнаты хранения, в том числе документ с пометкой “SECRET//REL TO USA, FVEY”, что означает, что информация в документе доступна только разведывательному альянсу Five Eyes, состоящему из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Наута написал Сотруднику Трампа 2: «Я открыл дверь и обнаружил это…» Наута приложил две сделанные им фотографии беспорядка [фото]. Сотрудник Трампа 2 ответил: «О, нет, нет» и «Я сожалею, что у potusа [Президента США] был мой телефон».

РАСКРЫТИЕ ТРАМПОМ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЧАСТНЫХ ВСТРЕЧАХ.

32. В мае 2021 года Трамп приказал доставить некоторые из своих коробок в его летнюю резиденцию в клуб Бедминстер. Как и клуб Мар-а-Лаго, после президентства клуб Бедминстер не являлся разрешённым местом для хранения, владения, просмотра, демонстрации или обсуждения секретных документов.

33. 21 июля 2021 года, когда Трамп уже не был президентом, он дал интервью в своем офисе в клубе Бедминстер писателю и издателю в связи с готовящейся к печати книгой. Два сотрудника Трампа также присутствовали на интервью, которое было записано с ведома и согласия Трампа. Перед интервью в СМИ были опубликованы сообщения о том, что в конце президентского срока Трампа высокопоставленный военный чиновник [начальник генштаба Милли] якобы опасался, что Трамп может отдать приказ о нападении на страну А [Иран], и что высокопоставленный военный чиновник советовал Трампу этого не делать.

34. Поприветствовав писателя, издателя и двух его сотрудников, Трамп заявил: «Посмотрите, что я нашёл, это был план атаки [старшего военного чиновника], прочтите его и просто покажите… это интересно.” Позже в интервью Трамп вступил в следующий диалог:

Трамп: Ну, с [старшим военным чиновником] — давайте посмотрим, я покажу вам пример. Он сказал, что я хотел напасть на [Страну А]. Разве это не удивительно? У меня большая куча бумаг, эта только что всплыла. Смотрите. Это был он. Они представили мне это — это нельзя цитировать, но — они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он.

Писатель: Вау.

Трамп: Мы просмотрели кое-что. Это был он. Это сделал не я, это он. Куча всего — целые страницы, смотрите.

Сотрудник: Мм.

Трамп: Подождите, давайте посмотрим.

Сотрудник: [Смех] Да.

Трамп: Я только что нашел, разве это не удивительно? Знаете, это полностью выигрывает моё дело.

Сотрудник: М-м-м.

Трамп: За исключением того, что это очень конфиденциально.

Сотрудник: Да. [Смех]

Трамп: Секретное. Это секретная информация. Смотри, смотри на это. Вы атакуете и…

* * *

Трамп: Кстати. Разве это не потрясающе?

Сотрудник: Да.

Трамп: Я просто подумал, потому что мы говорили об этом. И знаете, он сказал, «он хотел напасть на [Страну А], и что… . ».

Сотрудник: Вы говорили.

Трамп: Это сделали военные и передали мне. Эм-м-м, я думаю, мы, вероятно, можем, да?

Сотрудник: Не знаю, посмотрим, посмотрим. Да, мы должны попытаться…

Трамп: Рассекретить.

Сотрудник: Придумать, как. Да.

Трамп: Видите, будучи президентом, я мог бы это рассекретить.

Сотрудник: Да. [Смех]

Трамп: А теперь нет, понимаете, но это всё ещё секрет.

Сотрудник: Да. [Смех] Теперь у нас проблема.

Трамп: Интересно, да?

35. В августе или сентябре 2021 года, когда Трамп уже не был президентом, он встретился в своем кабинете в клубе Бедминстер с представителем фонда своей избирательной кампании [PAC]. Во время встречи Трамп прокомментировал продолжающаяся военная операция в стране B идёт не очень хорошо. Трамп показал представителю PAC секретную карту страны B и сказал, что он не должен показывать карту и чтобы представитель PAC и не подходил слишком близко. У представителя PAC не было допуска к секретным материалам.

36. 16 февраля 2017 года, за четыре года до раскрытия Трампом секретной информации, изложенной выше, Трамп заявил на пресс-конференции: «Первое, о чем я подумал, когда услышал об этом: как пресса получает эту информацию, которая засекречена? Как они это делают? Знаете почему? Потому что это незаконный процесс, и прессе должно быть стыдно. Но что еще более важно, людям, которые дали информацию прессе, должно быть стыдно за себя. Очень стыдно».

* * *

Перевод с английского обвинения против Трампа в деле об украденных секретных документах в трёх частях.

Это машинный перевод с моими исправлениями. Перевод юридического текста не везде дословный и исправлен для лучшей передачи смысла. Несколько параграфов сокращены для экономии места без потери смысла. В нескольких местах добавлены мои комментарии в скобках. Перевод будет исправляться, если будут найдены грамматические или орфографические ошибки или смысловые неточности.

В любом случае рекомендуется прочесть оригинал документа (44 страницы с фотографиями). Ссылка в комментарии.

* * *

ВОЗВРАТ ТРАМПОМ 15 КАРТОННЫХ КОРОБОК НАЦИОНАЛЬНОМУ АРХИВУ

37. Начиная с мая 2021 года Национальный архив (National Archives and Records Administration или NARA), который отвечал за архивирование президентских документов, неоднократно требовал, чтобы Трамп вернул президентские документы, которые он хранил после своего президентства. Неоднократно, начиная с июня, NARA через своих представителей предупреждал Трампа, что, если он не подчинится, дело об отсутствующих документах будет передано в Министерство юстиции.

38. В период с ноября 2021 г. по январь 2022 г. Наута и Сотрудник Трампа 2 — по указанию Трампа — принесли коробки из кладовой в резиденцию Трампа, чтобы он их пересмотрел.

[Наута и Сотрудник Трампа 2 обмениваются текстовыми сообщениями о том, какие коробки Трамп хочет просмотреть и как они переносят ящики из кладовой в резиденцию Трампа]

46. 17 января 2022 г. сотрудник Трампа 2 и Наута собрали 15 коробок из дома Трампа, погрузили коробки в машину Науты и подогнали их к коммерческому грузовику для доставки в NARA.

47. Во время интервью ФБР в мае 2022 года относительно местонахождения и перемещения коробок до производства в NARA Наута сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления.

[детали ложных заявлений пропущены]

48. Когда 15 коробок, предоставленных Трампом, поступили в NARA в январе 2022 года, NARA проверил содержимое и определил, что в 14 коробках находились документы с секретной классификацией. В частности, как позже установило ФБР, в ящиках находилось 197 документов с секретной классификацией, из которых 98 имели пометку «SECRET», 30 — «TOP SECRET», а остальные — «CONFIDENTIAL». Некоторые из этих документов также были отмечены под грифами «SCI» и «SAP».

49. 9 февраля 2022 г. NARA передал в Министерство юстиции для расследования обнаруженные секретные документы в ящиках Трампа.

РАССЛЕДОВАНИЕ ФБР И БОЛЬШОГО ЖЮРИ

50. 30 марта 2022 года ФБР возбудило уголовное дело.

51. 26 апреля 2022 г. большое федеральное жюри начало расследование.

СОКРЫТИЕ КОРОБОК ОБВИНЯЕМЫМИ

52. 11 мая 2022 года большое жюри направило повестку в суд в офис Дональда Дж. Трампа с требованием предоставить все документы с секретными грифами, находящиеся во владении, на хранении или под контролем Трампа или Офиса Дональда Дж. Трампа. Два адвоката, представляющие Трампа (Адвокат Трампа 1 и Адвокат Трампа 2), проинформировали Трампа о повестке в суд от 11 мая, и он уполномочил Адвоката Трампа 1 принять повестку.

53. 22 мая 2022 года Наута вошёл в хранилище в 15:47 и ушел примерно через 34 минуты, неся одну из коробок Трампа.

54. 23 мая 2022 года Трамп встретился с Адвокатом Трампа 1 и Адвокатом Трампа 2 в клубе Мар-а-Лаго, чтобы обсудить ответ на повестку в суд от 11 мая. Адвокат Трампа 1 и Адвокат Трампа 2 сообщили Трампу, что им необходимо найти документы, которые будут соответствовать повестке в суд, и предоставить подтверждение того, что повестка была удовлетворена. Трамп, в целом и по существу, сделал следующие заявления, среди прочего, как засвидетельствовано Адвокатом Трампа 1:

a. Я не хочу, чтобы кто-то смотрел, я не хочу, чтобы кто-то рылся в моих коробках, я действительно не хочу, я не хочу, чтобы вы рылись в моих коробках.

b. А что, если мы, что произойдет, если мы вообще не ответим или не будем сотрудничать?

c. Не лучше ли было бы просто сказать им, что у нас ничего нет?

d. Ну посмотрите, не лучше ли, если бы документов не было?

55. Во время встречи с Адвокатом Трампа 1 и Адвокатом Трампа 2 23 мая Трамп, в целом и по существу, рассказал следующую историю, как это запомнил Адвокат Трампа 1:

[Адвокат], он был великолепен, он проделал отличную работу. Знаете что? Он сказал, он сказал, что это — что это был он. Что это он удалил все её [Хиллари Клинтон] электронные письма, 30 000 электронных писем, потому что они в основном касались её расписания, походов в спортзал и посещения салонов красоты. И он был великолепен. И он, чтоб у нее не было никаких проблем, потому что он сказал, что это он их удалил.

В тот день Трамп рассказывал эту историю не один раз.

56. 23 мая ТРАМП также подтвердил свою договоренность с Адвокатом Трампа 1 о том, что Адвокат Трампа 1 вернется в клуб Мар-а-Лаго 2 июня для поиска каких-либо документов с секретными грифами, которые необходимо предъявить в ответ на повестку в суд от 11 мая. Адвокат Трампа 1 дал понять Трампу что он проведёт поиск соответствующих документов, просматривая коробки Трампа, которые были перевезены из Белого дома и оставались на хранении в клубе Мар-а-Лаго. Трамп указал, что он хотел бы быть в клубе Мар-а-Лаго, когда Адвокат Трампа 1 вернется, чтобы просмотреть его ящики 2 июня, и что Трамп специально изменит свои планы на отпуск. Трамп сказал Адвокату Трампа 2, что ему не нужно присутствовать при просмотре ящиков.

57. После встречи с адвокатом Трампа 1 и адвокатом Трампа 23 мая Трамп отложил свой отъезд из клуба Мар-а-Лаго в клуб Бедминстер на лето, чтобы присутствовать в клубе Мар-а-Лаго 2 июня.

58. Между встречей Трампа 23 мая (встреча с адвокатами) и 2 июня (поиск засекреченных документов) Наута забрал — по указанию Трампа — в общей сложности около 64 коробок из кладовой и доставил их в резиденцию Трампа:

а. 24 мая 2022 г., между 17:30. и 17:38 Наута забрал три ящика из кладовой.

b. 30 мая 2022 года в 9:08 Трамп и Наута разговаривали по телефону примерно 30 секунд. С 10:02 до 11:51, Наута забрал в общей сложности около 50 ящиков из кладовой.

c. 30 мая 2022 года в 12:33 член семьи Трампа написал Науте сообщение:

«Добрый день Уолт, с Днём памяти! Я видела, как ты поставил коробки в комнату Potusа [Президента США]. Просто к вашему сведению и я тоже скажу ему: не уверена, сколько он хочет взять в пятницу на самолет. У нас НЕ БУДЕТ места для них. Самолет будет быть переполнен багажом. Спасибо!

Наута ответил: «Добрый день, мэм [смайлик смайлик]. Большое спасибо. Думаю, он хотел что-то отобрать. Я не представляю, что он хочет взять коробки. Он сказал мне положить их в комнату и что он собирается поговорить о них с вами.

d. 1 июня 2022 года, начиная с 12:52, Наута вынес из кладовой примерно 11 ящиков.

59. 1 июня 2022 года Трамп разговаривал по телефону с Адвокатом Трампа 1 и спросил, приедет ли Адвокат Трампа 1 в клуб Мар-а-Лаго на следующий день и с какой именно целью. Адвокат Трампа 1 напомнил Трампу, что он собирался проверить коробки, которые были перевезены из Белого дома и оставались на хранении в клубе Мар-а-Лаго, чтобы Адвокат Трампа 1 мог подтвердить, что повестка в суд от 11 мая была полностью удовлетворена.

60. 2 июня 2022 года, в день, когда Адвокат Трампа 1 должен был осмотреть коробки Трампа в кладовой, Трамп разговаривал с НАУТА по телефону в 9:29 в течение примерно 24 секунд.

61. Позже в тот же день, между 12:33 и 12:52, Наута и сотрудник клуба Мар-а-Лаго перенесли около 30 ящиков из резиденции Трампа в кладовую.

62. В целом, в период с 23 мая 2022 г. по 2 июня 2022 г., до того, как Адвокат Трампа 1 просмотрел коробки Трампа в кладовой, Наута по указанию ТРАМПА перенёс примерно 64 коробки из кладовой в резиденцию Трампа и вернул в кладовую всего около 30 ящиков. Ни Трамп, ни Наута не сообщили об этой информации Адвокату Трампа 1.

ЛОЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ФБР И БОЛЬШОГО ЖЮРИ

63. Во второй половине дня 2 июня 2022 года, как было сказано Трампу, Адвокат Трампа 1 прибыл в клуб Мар-а-Лаго, чтобы просмотреть коробки Трампа в поисках документов с классификационными отметками в ответ на повестку в суд от 11 мая. Трамп встретился с Адвокатом Трампа 1 до того, как Адвокат Трампа 1 провел проверку. Наута сопроводил Адвоката Трампа 1 в кладовую.

64. Между 15:53. и 18:23, адвокат Трампа 1 просмотрел содержимое ящиков Трампа в кладовой. Адвокат Трампа 1 обнаружил 38 документов с секретной классификацией внутри коробок, которые Адвокат Трампа 1 вынул и поместил в папку Redweld. Адвокат Трампа 1 связался с Наута и попросил его принести прозрачную клейкую ленту в кладовую, что Наута и сделал. Адвокат Трампа 1 использовал прозрачную клейкую ленту, чтобы заклеить папку Redweld с секретными документами внутри.

65. После того, как Адвокат Трампа 1 закончил запечатывать папку Redweld, Наута отвёл адвоката Трампа 1 в столовую в клубе Мар-а-Лаго для встречи с Трампом. После того, как Адвокат Трампа 1 подтвердил, что он закончил обыск кладовой, Трамп спросил: «Вы что-нибудь нашли?.. Это плохо? Хорошо?”

66. Затем Трамп и Адвокат Трампа 1 обсудили, что делать с папкой Redweld и должен ли Адвокат Трампа 1 принести их в свой гостиничный номер и положить там в сейф. Во время этого разговора Трамп сделал щипательное движение, как засвидетельствовал Адвокат Трампа 1: «Он сделал смешное движение, как будто — ну ладно, почему бы тебе не взять их с собой в свой номер в отеле, и если там что-то действительно плохое, ну, типа, выдерни это. И это было движение, которое он сделал. Он этого не сказал».

67. Вечером того же дня Адвокат Трампа 1 связался с Министерством юстиции и попросил, чтобы агент ФБР встретился с ним в клубе Мар-а-Лаго на следующий день, 3 июня, чтобы он мог передать документы, относящиеся к повестке в суд от 11 мая.

68. Тем же вечером Адвокат Трампа 1 связался с другим адвокатом Трампа (Адвокат Трампа 3) и спросил её, придёт ли она в клуб Мар-а-Лаго на следующее утро, чтобы выступить в качестве хранителя документации и подписать свидетельство о поиске документов с грифом секретности в ответ на повестку от 11 мая. Адвокат Трампа 3, которая не участвовала в проверке ящиков Трампа в кладовой, согласилась.

69. На следующий день, 3 июня 2022 г., по запросу Адвоката Трампа 1, Адвокат Трампа 3 подписала свидетельство о хранении документов для офиса Дональда Дж. Трампа и передала его в Клуб Мар-а-Лаго, чтобы предоставить его в Министерство юстиции и ФБР. В справке Адвокат Трампа 3, которая не проводила обыск ящиков Трампа, не рассматривала повестку в суд от 11 мая и не пересматривала содержимое папки Redweld, заявила, среди прочего, что «основываясь на информации, которая [была] ей предоставлена»:

a. «Был проведен тщательный обыск ящиков, перевезенных из Белого дома во Флориду»;

b. «Этот поиск был проведен после получения повестки в суд, чтобы найти все без исключения документы, отвечающие на вызов в суд»; и

c. «Любые и все соответствующие документы сопровождают эту сертификацию».

70. Эти заявления были ложными, потому что, среди прочего, Трамп приказал Наута перенести ящики до проверки 2 июня Адвокатом Трампа 1, чтобы многие ящики не были обысканы, а многие документы, относящиеся к повестке в суд от 11 мая, не могли быть найдены — и фактически не были обнаружены — Адвокатом Трампа 1.

71. Вскоре после того, как Адвокат Трампа 3 выдал фальшивое свидетельство, 3 июня 2022 года, Адвокат Трампа 1 и Адвокат Трампа 3 встретились в клубе Мар-а-Лаго с сотрудниками Министерства юстиции и ФБР. Адвокат Трампа 1 и Адвокат Трампа 3 передали папку Redweld, а также фальшивую сертификацию, подписанную Адвокатом Трампа 3. Трамп, который отложил свой отъезд из клуба Мар-а-Лаго, присоединился к своим адвокатам на некоторое время. Трамп заявил Министерству юстиции и ФБР, что он «открытая книга».

72. Ранее в тот же день Наута и другие сотрудники загрузили несколько ящиков Трампа вместе с другими предметами в самолет, который доставил Трампа и его семью на север.

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ СУДОМ ОБЫСК В КЛУБЕ МАР-А-ЛАГО

73. В июле 2022 года ФБР и большое жюри получили и рассмотрели видео с камер наблюдения из клуба Мар-а-Лаго, показывающее перемещение коробок, указанных выше.

74. 8 августа 2022 года ФБР исполнило санкционированный судом ордер на обыск в клубе Мар-а-Лаго. Ордер на обыск уполномочил ФБР обыскать и изъять, среди прочего, все документы с грифом секретности.

75. Во время исполнения ордера в клубе Mar-a-Lago ФБР изъяло 102 документа с грифом секретности в офисе ТРАМПА и в кладовой, а именно:

– В офисе Трампа 27 документов: 6 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, 18 СЕКРЕТНО, 3 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

– В кладовой 75 документов: 11 СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, 36 СЕКРЕТНО, 28 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

ОБВИНЕНИЯ С №1 ПО №31 – УМЫШЛЕННОЕ УДЕРЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ

77. Примерно в даты, указанные в таблице ниже, в округе Палм-Бич, в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемый Дональд Дж. Трамп несанкционированно владел, имел доступ и контролировал документы, относящимися к национальной обороне, умышленно удерживал документы и не доставил их офицеру и служащему США, имеющим право на их получение; то есть Трамп без разрешения хранил в клубе Мар-а-Лаго документы, касающиеся национальной обороны, в том числе следующие:

1) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//NOFORN//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 3 мая 2018 г., касающийся разведывательного брифинга Белого дома, связанного с различными зарубежными странами.

2) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО //SI//NOFORN//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 9 мая 2018 г., касающийся разведывательного брифинга Белого дома, связанного с различными зарубежными странами.

3) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//SI //NOFORN//FISA без даты, касающийся военного потенциала иностранного государства и США с рукописной аннотацией черным маркером.

4) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 6 мая 2019 г., касающегося разведывательного брифинга Белого дома, связанного с иностранными государствами, включая военную деятельность и планирование иностранных государств.

5) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО // [отредактировано]/[отредактировано]//ORCON/NOFORN от июня 2020 года о ядерных возможностях иностранного государства.

6) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 3 июня 2020 г, касающийся разведывательного брифинга Белого дома, связанного с различными зарубежными странами.

7) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//NOFORN от 21 октября 2018 г. по поводу коммуникации с главой иностранного государства.

8 ) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО // REL TO USA, FVEY [только 5 стран Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США могут иметь доступ к этому документу] от 4 октября 2019 г. о военном потенциале иностранного государства.

9) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]/[отредактировано]//ORCON/NOFORN/FISA без даты, касающийся военных нападений иностранного государства.

10) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//TK//NOFORN от ноября 2017 года о военном потенциале иностранного государства.

11) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ без маркировок и без даты, касающийся военного планирования США на случай непредвиденных обстоятельств.

12) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. страницы документа без даты под грифом СЕКРЕТНО//REL TO USA, FVEY [только 5 стран Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США могут иметь доступ к этому документу] о прогнозируемых региональных военных возможностях иностранного государства и США.

13) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ/TK//NOFORN без даты, касающийся военных возможностей иностранного государства и США.

14) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//ORCON/NOFORN от января 2020 года, касающийся военных возможностей иностранного государства и потенциального воздействия на интересы США.

15) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//ORCON/NOFORN от 1 февраля 2020 года о политике в иностранном государстве.

16) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//ORCON/NOFORN от декабря 2019 года о поддержке иностранными государствами террористических актов против интересов США.

17) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]/TK//ORCON/IMCON/NOFORN от января 2020 года о военном потенциале иностранного государства.

18) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//NOFORN от марта 2020 г. о военных операциях против сил США и др.

19) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//FORMERLY RESTRICTED DATA без даты о ядерном оружии США.

20) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]/[отредактировано]//ORCON/NOFORN без даты, касающийся сроков и подробностей нападения в иностранном государстве.

21) С 20 января 2021 г. по 8 августа 2022 г. документ под грифом СЕКРЕТНО//NOFORN без даты о военном потенциале иностранных государств.

22) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]//RSEN/ORCON/NOFORN от августа 2019 года о региональной военной деятельности иностранного государства.

23) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 30 августа 2019 г. касающийся разведывательного брифинга Белого дома, связанного с различными зарубежными странами с рукописной аннотацией черным маркером.

24) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//HCS-P/SI//ORCON-USGOV/NOFORN без даты о военной деятельности иностранного государства.

25) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//HCS-P/SI//ORCON-USGOV/NOFORN от 24 октября 2019 года о военной деятельности иностранных государств и США.

26) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]//ORCON/NOFORN/FISA от 7 ноября 2019 г. о военной деятельности иностранных стран и США.

27) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//SI/TK//NOFORN от ноября 2019 года о военной деятельности иностранных государств.

28) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ от 18 октября 2019 г., касающийся разведывательного брифинга Белого дома, связанного с различными зарубежными странами.

29) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]/SI/TK//ORCON/NOFORN от 18 октября 2019 г. о военных возможностях иностранного государства.

30) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//[отредактировано]//ORCON/NOFORN/FISA от 15 октября 2019 г. о военной деятельности на территории иностранного государства.

31) С 20 января 2021 г. по 3 июня 2022 г. документ под грифом СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО//SI/TK//NOFORN от февраля 2017 года о военной деятельности иностранного государства.

ОБВИНЕНИЕ №32 – ЗАГОВОР ПРЕПЯТСТВИЯ ПРАВОСУДИЮ

ЗАГОВОР И ЕГО УЧАСТНИКИ

79. Приблизительно с 11 мая 2022 г. по август 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемые Дональд Дж. Трамп и Уолтин Наута сознательно объединились, сговорились и согласились соглашаться друг с другом и с другими лицами, известными и неизвестными большому жюри, вводить в заблуждение поведение по отношению к другому лицу и коррумпировано убеждать другое лицо утаивать запись, документ и другой объект от официального разбирательства и коррупционно скрывать запись, документ, и другой предмет от официального расследования.

ЦЕЛЬ ЗАГОВОРА

80. Цель заговора заключалась в том, чтобы ТРАМП сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри.

СПОСОБ И СРЕДСТВА ЗАГОВОРА

81. Способы и средства, с помощью которых подсудимые стремились достичь целей заговора, включали, среди прочего, следующее:

a. Предлагая Адвокату Трампа 1 ложно представить ФБР и большому жюри, что у Трампа нет документов, требуемых повесткой от 11 мая.

b. Передвижение коробок с документами, чтобы скрыть их от Адвоката Трампа 1, ФБР и большого жюри.

c. Предлагая Адвокату Трампа 1 скрыть или уничтожить документы, требуемые повесткой от 11 мая.

d. Предоставляя ФБР и большому жюри лишь некоторые из документов, требуемых повесткой от 11 мая, в то время как Трамп утверждал, что он полностью сотрудничает.

e. Что привело ложной сертификации, предоставленной ФБР и большому жюри того, что все документы, запрошенные повесткой большого жюри, были предоставлены, хотя фактически это было не так.

ф. Делая ложные и вводящие в заблуждение заявления в ФБР.

ОБВИНЕНИЕ №33 – УДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА ИЛИ ЗАПИСИ

83. Приблизительно с 11 мая 2022 г. по август 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемые Дональд Дж. Трамп и Уолтин Наута сознательно вводили в заблуждение другое лицу, а также намеренно коррумпировано убеждал или пытались убедить другое лицо с намерением заставить и побудить любое лицо утаить запись, документ и другой объект от официального разбирательства; то есть: (1) Трамп пытался убедить Адвоката Трампа 1 спрятать и скрыть документы от большого федерального жюри; и (2) Трамп и Наута ввели в заблуждение Адвоката Трампа 1, переместив коробки с секретными документами, чтобы Адвокат Трампа 1 не нашел документы и не представил их большому федеральному жюри.

ОБВИНЕНИЕ №34 – НЕЗАКОННОЕ СОКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА ИЛИ ЗАПИСИ

85. Приблизительно с 11 мая 2022 г. по август 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемые Дональд Дж. Трамп и Уолтин Наута коррумпировано скрыл запись, документ и другой предмет и попытался сделать это с намерением нарушить целостность и доступность предмета для использования в официальном расследовании; то есть — Трамп и Наута спрятали и скрыли коробки с секретными документами от Адвоката Трампа 1, чтобы он не нашел документы и не представил их большому федеральному жюри.

ОБВИНЕНИЕ №35 – СОКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ

87. Приблизительно с 11 мая 2022 г. по август 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемые Дональд Дж. Трамп и Уолтин Наута сознательно скрывал, фальсифицировал и делал ложные записи в любых записях, документах и материальных предметах с намерением препятствовать, мешать и влиять на расследование и надлежащее управление любым вопросом, входящим в юрисдикцию департамента и агентства США, а также в связи с рассмотрением любого такого вопроса; то есть – во время федерального уголовного расследования, проводимого ФБР, (1) Трамп и Наута спрятали и скрыли от ФБР то, что у Трамп оставались секретные в клубе Мар-а-Лаго; и (2) в результате действий Трампа фальшивая сертификация была предоставлена ФБР.

ОБВИНЕНИЕ №36 – СХЕМА СОКРЫТИЯ

89. Приблизительно с 11 мая 2022 г. по август 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемые Дональд Дж. Трамп и Уолтин Наута в вопросе, подпадающем под юрисдикцию судебной власти и исполнительной власти правительства США, сознательно и преднамеренно фальсифицировали, скрывали с помощью любых схем и уловок существенный факт; то есть — во время расследования большого федерального жюри и федерального уголовного расследования, проводимого ФБР, Трамп и Наута прятали и скрывали от большого жюри и ФБР, что у Трампа оставались секретные документы.

ОБВИНЕНИЕ №37 – ЛОЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

91. Приблизительно 3 июня 2022 г. в округе Палм-Бич в Южном округе Флориды и в других местах обвиняемый Дональд Дж. Трамп в вопросе, подпадающем под юрисдикцию судебной власти и исполнительной власти правительства США, сознательно и преднамеренно сделал и способствовал тому, чтобы было сделано существенно ложное, фиктивное и мошенническое заявление; то есть – во время расследования большого федерального жюри и федерального уголовного расследования, проводимого ФБР, Трамп своими действиями заставил большое жюри и ФБР получить следующие ложные заявления в заверенном удостоверении, составленном Адвокатом Трампа 3:

a. «Был проведен тщательный обыск ящиков, перевезенных из Белого дома во Флориду».

b. «Этот поиск был проведен после получения повестки в суд, чтобы найти все без исключения документы, отвечающие на вызов в суд».

c. «Любые и все соответствующие документы сопровождают эту сертификацию».

92. Заявления, изложенные выше, были ложными, как было известно Трампу, потому что он распорядился убрать ящики из кладовой комнаты до того, как 2 июня 2022 года Адвокат Трампа 1 провел обыск секретных документов, чтобы поиск не включал в себя все ящики Трампа, вывезенные из Белого дома. Поиск Адвоката Трампа 1 не обнаружил всех документов, связанных с повесткой в суд от 11 мая и все запрошенные документы не были предоставлены ФБР и большому жюри с сертификацией. Фактически, после 3 июня 2022 года более 100 документов с грифами секретности оставались в клубе Мар-а-Лаго до обыска ФБР 8 августа 2022 года.

ОБВИНЕНИЕ №38 – ЛОЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

[против Уолтина Науты – пропущено]

ПОДПИСЬ: Джэк Смит, специальный прокурор, Министерство юстиции США

Перевод на русский: Дмитрий Абрамсон