Хантер Байден согласился признать себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия

Сын президента достиг соглашения с Минюстом о признании вины по трем федеральным обвинениям, связанным с налогами и огнестрельным оружием, в рамках которых он вряд ли будет заключен в тюрьму, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Согласно заявлению суда, 53-летний старший сын президента, который долгое время страдал от пристрастия к крэк-кокаину и был в центре внимания расследований его зарубежных деловых операций, признает себя виновным в двух правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в срок за 2017 и 2018 годы, и соглашается на условное освобождение.



Кроме того, в судебном документе говорится, что Министерство юстиции предъявит Байдену обвинения, но согласится не преследовать его в связи с покупкой им легкого огнестрельного оружия в 2018 году. Тогда Хантер Байден употреблял наркотики, хотя в документе о покупке оружия он утверждал обратное. По условиям сделки Байден должен не употреблять наркотические вещества в течение двух лет и согласиться никогда больше не владеть огнестрельным оружием.



Соглашение заключалось в течение нескольких месяцев между адвокатами Хантера Байдена и Дэвидом Вайсом, главным прокурором США в восточном штате Делавэр. Вайс был назначен бывшим президентом Дональдом Трампом, но после поражения Трампа в 2020 году был приглашен для ведения этого политически чувствительного дела.



В своем заявлении адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк сказал: «С объявлением о двух соглашениях между моим клиентом Хантером Байденом и прокуратурой США по округу Делавэр, насколько я понимаю, пятилетнее расследование в отношении Хантера завершено».



«Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за те ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он надеется продолжить свое выздоровление и двигаться вперед».



Соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей. Ожидается, что Хантер Байден вскоре предстанет перед федеральным судом в штате Делавэр, где формально живет семья Байденов, и признает свою вину по делу о налоговых правонарушениях. Если в последнюю минуту не возникнет никаких осложнений, он вряд ли будет приговорен к тюремному заключению.



«Президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает восстанавливать свою жизнь. Мы не будем давать никаких дальнейших комментариев», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Иэна Сэмса.



Трамп и республиканцы в Палате представителей давно пытаются связать зарубежные деловые сделки Хантера Байдена в Украине и Китае с предполагаемыми финансовыми правонарушениями семьи Байденов.



Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер, который возглавляет расследование финансовых дел семьи Байденов, осудил сделку о признании вины.



«Хантер Байден отделывается легким наказанием, в то время как все больше доказательств, обнаруженных Комитетом по надзору Палаты представителей, свидетельствуют о том, что Байдены участвовали в коррупции, торговле влиянием и, возможно, взяточничестве», – сказал он.



Республиканцы утверждают, что Хантер Байден смог заключить выгодные зарубежные деловые сделки только благодаря тому, что его отец занимал пост вице-президента, а затем был избран президентом.