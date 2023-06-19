NASA фиксирует загадочные зеленые вспышки на Юпитере

На этом фото, сделанном космической миссией NASA Juno, можно увидеть вихрь около северного полюса Юпитера, а также необычайное свечение зеленых молний. В отличие от Земли, где молнии образуются в облаках воды и встречаются чаще всего около экватора, на Юпитере они, возникают в облаках, содержащих аммиак и воду, и их можно чаще наблюдать около полюсов.

НАСА сообщает, что в следующие месяцы Juno будет многократно приближаться к Юпитеру, что предоставит космическому аппарату дополнительные возможности использовать свой комплекс научных инструментов для наблюдения за загадочныеми молниями в режиме реального времени.

Данное изображение было получено Juno во время пролета мимо Юпитера 30 декабря 2020 года. Фото было обработано ученым Кевином М. Гиллом в 2022 году на основе сырых данных, полученных прибором JunoCam, установленным на борту космического аппарата. На момент съемки Juno находилась на высоте около 19 900 миль (32 000 километров) над облаками Юпитера, на широте примерно 78 градусов, когда космический зонд приближался к планете.