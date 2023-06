Суд над Трампом: бывший президент отрицает свою вину

Экс-президент США Дональд Трамп предстал перед федеральным судом в Майами, где ему предъявили уголовные обвинения. После суда он отправился в Нью-Джерси, где выступил с речью перед своими сторонниками.

Во время судебного заседания, прошедшего накануне в Майами, Дональд Трамп не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения в рамках федерального дела против него. Здание суда ему было позволено покинуть без денежного залога и каких-либо ограничений на передвижение. Как отмечает агентство Associated Press, даже день суда Трамп сумел превратить в часть своей предвыборной кампании. По дороге из суда в аэропорт Трамп остановился в кубинском ресторане, где поприветствовал своих сторонников, которые поздравили бывшего президента с наступающим 77-м днем рождения. Трамп в ответ решил угостить всех обедом.



«Я думаю, что сегодня был очень важный день, потому что президент Трамп увидел людей, он пришел выпить с нами кофе, – рассказывает сторонница Трампа Мерседес Раппачоли. – Мы поздравили его с днем рождения. Он был очень счастлив, он чувствовал большую поддержку, и все люди здесь были рады его видеть».



Вечером, уже находясь в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп выступил с речью, в очередной раз заявив о своей невиновности.



«Какие бы документы президент ни решил взять с собой, он имеет на это право, – сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам. – Это абсолютное право. Это закон. Они должны немедленно закрыть это дело, потому что они разрушают страну. И именно поэтому ни один другой президент, даже те, у кого было гораздо больше документов, чем у меня, не становились объектами расследования, не говоря уже об обвинении в преступлении».



Эксперты в области права, комментирующие дело Трампа, настаивают на незаконности хранения политиком секретных документов из Белого дома в личной резиденции. По мнению адвоката по уголовным делам и бывшего старшего прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции Ричарда Серафини, шансы, что Трампа все-таки признают виновным достаточно велики.



«Кажется, что доказательств [вины Трампа] довольно много, и есть существенный шанс на обвинительный приговор, – считает Серафини. – Иначе, я не думаю, что правительство возбудило бы дело. Но, конечно, многое зависит от присяжных. Это 12 человек. Нельзя предсказать мысли и реакции каждого».



Для вынесения обвинительного приговора в федеральном суде все 12 присяжных должны сойтись во мнении, что прокурорам удалось полностью доказать вину подсудимого. В случае, если единого мнения достичь не удастся, скорее всего потребуется проведение нового судебного разбирательства. В случае признания Трампа виновным ему может грозить крупный денежный штраф или тюремный срок. Однако, как объясняют эксперты, это не помешает ему участвовать в выборах и даже вновь стать президентом страны.



«Конституция США устанавливает требования для президента, и среди них нет ничего, что могло бы остановить того, кто был осужден или даже находится в тюрьме, баллотироваться или занимать пост президента, – говорит Серафини. – Потенциально, [в случае, если Трамп станет президентом], он может закрыть дело. Ведь Министерство юстиции работает на президента. Но такое решение все-таки должен принять генеральный прокурор. [В случае тюремного заключения], в конституции также нет ничего, чтобы помешало бы президенту помиловать самого себя».



Дата начала судебного разбирательства по делу Трампа остается неопределенной. Эксперты предполагают, что это займет месяцы и даже может быть отложено до выборов 2024 года.

О «дезертирстве элиты»



Русская служба «Голоса Америки» также задала вопрос Говарду Швеберу, профессору политологии и права Университета Висконсин-Мэдисон, (Howard Schweber is Professor of Political Science and Legal Studies at the University of Wisconsin-Madison) о том, какой он видит политическую карьеру Дональда Трампа после предъявленных обвинений?



«Сначала мы наблюдали тот же рост популярности в опросах, который происходит каждый раз, когда что-то подобное происходит с Трампом, но в данном случае есть отличия. Одно из них — это то, что политологи называют “дезертирством элиты”. Поэтому, если вы хотите узнать, насколько сильны автократические или другие лидеры, будь то диктатор или просто кто-то, кто имеет сильный контроль над своим правительством, одна из вещей, на которую вы смотрите – как реагируют представители элиты, которые поддерживали его в прошлом, и не начинают ли они отслаиваться? Такой вопрос политологи задают часто о Путине в России, об Орбане в Венгрии. Можно задать тот же вопрос о Трампе. Есть признаки того, что некоторые представители республиканской элиты начинают отходить от него: Билл Барр, Крис Кристи, Никки Хейли. Это еще не затронуло мир Кевина Маккарти, но интересно отметить, что репортажи на Fox News после первого судебного заседания стали немного более скептичными. Люди начали замечать, что эти обвинения имеют реальную силу», – считает Говард Швебер.



По мнению эксперта нынешнее «обвинение очень хорошо подготовлено спецпрокурором Джеком Смитом, он тщательно собрал свидетельства в поддержку обвинений, связанных с очень серьезными нарушениями. Как сказал Рон ДеСантис, если бы против меня были эти документы, когда я был военным, меня бы отдали под военный трибунал. Это еще один пример дезертирства элиты. Юридическая сторона гораздо серьезнее, чем все то, с чем Трамп сталкивался раньше».



Швебер также подчеркивает, что важно посмотреть на данные социологии, в частности, на независимых избирателей, «которые дистанцируются от Трампа из-за этого обвинения. Его власть над своим ядерным электоратом MAGA может быть непоколебимой, по крайней мере, на данный момент. Но его бренд, скажем так, среди некоторых избирателей-республиканцев не MAGA и среди независимых избирателей, не говоря уже об избирателях-демократах, довольно сильно пострадал. Поэтому, я думаю, его шансы на переизбрание снизились наверняка… Я убежден, если бы мы не говорили в этом деле о бывшем президенте, то я бы с некоторой уверенностью предсказал, что обвиняемый проведет долгое время за решеткой».

Карина Бафраджян, Русская служба «Голоса Америки»