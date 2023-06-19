Производитель F-16 поддержал идею о передаче истребителей Украине

Главный операционный директор Lockheed Martin в интервью Financial Times сказал, что компания готова помочь в обучении украинских пилотов и в технической поддержке работы истребителей, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Глава американской компании Lockheed Martin, одного из лидеров оборонной промышленности США, заявил, что производитель истребителей F-16 готов помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании, если страны НАТО согласятся отправить эти самолеты на помощь стране, подвергшейся российской агрессии.

Главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон сказал об этом в интервью британской газете Financial Times, которое было опубликовано в понедельник.

«Мы готовы не только восполнить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы», – сказал Сент-Джон.

Он подчеркнул, что решение может быть принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Lockheed Martin, крупнейший подрядчик Пентагона по продажам продукции оборонного назначения, не принимает прямого участия в этих переговорах.

Киев просит Запад о передаче современных самолетов четвертого поколения, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону от российских атак. Страны НАТО все еще продолжают вести переговоры о том, можно поставлять ли самолеты Украине.

Американские власти, контролирующие реэкспорт военных самолетов или их передачу третьим странам, в прошлом месяце поддержали эту идею. Некоторые союзники по-прежнему опасаются, что поставка самолетов может привести к эскалации конфликта с Россией.

В интервью FT Сент-Джон отметил, что украинские военные продемонстрировали «невероятную способность к обучению».

Вооружение, производимое Lockheed, в том числе управляемая реактивная система залпового огня GMLRS и ракеты «Джавелин», помогло ВСУ в усилении своих позиций на поле боя.

Украинцы, по словам Сент-Джона, «очень быстро освоили использование этих систем и пользуются ими с большой эффективностью, поэтому я абсолютно уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно на них летать в короткие сроки».

Хотя обучение и техподдержка будут осуществляться в какой-либо третьей стране, Lockheed может в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность создания базы в Украине или рядом с ней после окончания конфликта.

Сейчас во всем мире активно эксплуатируются около 3000 истребителей F-16. Lockheed планирует увеличить производство самолетов на заводе в Гринвилле, штат Южная Каролина. Ожидается, что в ближайшие пару лет завод сможет выпускать ежемесячно до четырех истребителей.