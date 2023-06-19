19 июня американцы отмечают День освобождения рабов

19 июня в США отмечается День освобождения рабов (Juneteenth). Это – сравнительно новый общенациональный праздник, учрежденный в память о полной отмене рабства в стране после Гражданской войны, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В этот день, в 1865 году, армия Союза вошла в техасский город Галвестон, последний оплот конфедератов, и принесла весть о том, что Гражданская война закончилась и что 250000 рабов, находившихся на территории штата, отныне свободны.

Напомним, что, хотя рабовладение было отменено президентом Авраамом Линкольном двумя годами ранее, несколько южных штатов, прежде входивших в состав Конфедерации (одним из них был Техас), продолжали сопротивляться выполнению требований подписанной Линкольном Прокламации об освобождении. Техас стал последним штатом, где было отменено рабство.

На протяжении многих лет о празднике Juneteenth знали по преимуществу афроамериканцы. Новое значение он приобрел в контексте событий 2020 года; речь идет о протестных выступлениях, прокатившихся по стране после убийств сотрудниками полиции Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Рэйшарда Брукса и некоторых других представителей афроамериканской общины.

Позднее президент Джо Байден подписал законопроект об учреждении Дня освобождения рабов как официального федерального праздника.

В эти дни американцы отмечают 158-ю годовщину окончательного уничтожения рабства в стране. Они устраивают праздничные обеды и собрания, организовывают акции в защиту гражданских прав, проводят фестивали и иные мероприятия, посвященные истории афроамериканцев и их культурному наследию, а также многочисленные концерты.

Многие жители страны признают, что межрасовые отношения и сегодня представляют собой острую проблему. В ходе опроса, проведенного агенством Associated Press, 70% взрослых респондентов-афроамериканцев заявили, что необходимо сделать еще очень многое, чтобы добиться равного отношения правоохранительных органов страны к белым и афроамериканцам.

У афроамериканцев – значительно худшие, чем у белых американцев, показатели в медицинской сфере: это касается, в частности, материнской смертности и астматических заболеваний.

Нынешние торжества были омрачены трагическим инцидентом со стрельбой, произошедшим поздно вечером в субботу на парковке торгового центра в одном из пригородов Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, и 22 получили ранения. Один из свидетелей случившегося сообщил, что вечеринка, прерванная стрельбой, была частью празднования Дня освобождения рабов.