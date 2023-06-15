Правоохранители изъяли наркотики, способные “трижды убить население Сан-Франциско”

Губернатор Ньюсом: всего за шесть недель Калифорнийская дорожная полиция (CHP) изъяла достаточное количество фентанила, чтобы “трижды убить население Сан-Франциско”.

Продолжая сотрудничество по обеспечению общественной безопасности, запущенное в прошлом месяце между штатом и городом Сан-Франциско, губернатор Ньюсом сегодня объявил предварительные показатели операции от Калифорнийской автомобильной полиции (CHP), обновления от Калифорнийской национальной гвардии (CalGuard) и дополнительные действия администрации для улучшения общественной безопасности и борьбы с неблагополучием в городе.

Ньюсом объявил, что всего за шесть недель CHP изъяла достаточное количество фентанила в Сан-Франциско, чтобы потенциально убить более 2,1 миллиона человек. Калифорнийская национальная гвардия (CalGuard) оказала критическую помощь в анализе и технической поддержке правоохранительных органов, а государственные агентства предпринимают ряд мер для улучшения общественной безопасности и качества жизни в городе.

Правоохранительные агентства изъяли более 4,2 килограмма фентанила в районе Тендерлойна и непосредственной окрестности Сан-Франциско. Согласно Управлению по борьбе с наркотиками, смертельная доза фентанила составляет 2 мг. Кроме того, за первые шесть недель операции CHP изъяла более 957 граммов метамфетамина, 319 граммов кокаина и 31 грамм героина, а также произвела 92 ареста по обвинениям в преступлениях меньшей тяжести, включая нарушение законов о фентаниле, незаконное владение оружием, вождение в состоянии опьянения и насилие в семье.