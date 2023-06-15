FT: Путин готовит указ по экспроприации активов западных компаний

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что на прошлой неделе Кремль тайно распорядился разработать меры, позволяющие присваивать западные активы по бросовым ценам, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Издание Financial Times сообщило, что в России готовятся к принятию закона об изъятии активов «ненадежных» западных компаний, который усложнил бы для них процедуру прекращения деятельности в стране, так как Владимир Путин ищет способы отомстить за санкции со стороны США и Европы.



Со ссылкой на лиц, знакомых с ходом обсуждения, издание отмечает, что на прошлой неделе Кремль тайно распорядился принять меры, позволяющие присваивать западные активы по бросовым ценам, и что идет обсуждение еще более драконовских мер по полной национализации компаний.



Еще в апреле Россия взяла под контроль местные дочерние компании финской Fortum и немецкой Uniper в ответ на то, что она назвала «незаконной экспроприацией российских активов за рубежом».

Тогдашний кремлевский указ касался только двух вышеуказанных компаний.

Принимая решение о подобных мерах в отношении тысяч других западных компаний, Кремль будет следить за тем, что происходит приблизительно с $300 млрд активов российского центробанка, замороженных на Западе.



Согласно Financial Times, российские официальные лица обеспокоены тем, что западные предприятия могут потерять свою важнейшую роль во многих секторах экономики страны. Кремль также стремится найти новые источники доходов для пополнения бюджета на фоне падения доходов от экспорта энергоносителей и стремительно растущих военных расходов, из-за которых дефицит бюджета страны в этом году достиг $42 млрд.



По словам инсайдеров, экономическая команда Путина хотела бы, чтобы угроза национализации стала частью подхода «кнута и пряника», направленного против западных стран.



Конфиденциальный указ Кремля, с которым ознакомилось издание, должен дать российскому государству приоритетное право на покупку любых западных активов, выставленных на продажу, со «значительной скидкой».