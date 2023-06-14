Дональда Трампа обвиняют в нарушении Закона о шпионаже

Бывшего президента обвиняют в нарушении Закона о шпионаже, сообщают VOA и Reuters.

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник на небольшой промежуток времени был взят под стражу в здании суда в Майами, где ему предъявили уголовные обвинения в том, что он после ухода из Белого дома незаконно хранил документы, связанные с национальной безопасностью, и лгал представителям власти, которые пытались их вернуть.

По словам представителя суда, Трамп и его бывший помощник Уолт Наута были задержаны перед предъявлением обвинения, запланированным на 15:00 по восточному времени. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Трамп не признал предъявленные ему обвинения.

Это уже второй визит Трампа в зал суда за последние месяцы. В апреле он не признал себя виновным по обвинениям в Нью-Йорке, связанным с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. В Майами ему предъявят федеральные обвинения.