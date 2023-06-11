Украинские военные сообщили об освобождении села Благодатное в Донецкой области

Бойцы ВСУ сообщили об освобождении села Благодатное на Донеччине.

Бойцы 68-й отдельной бригады имени Олекси Довбуша заявили, что в ходе операции они взяли в плен российских военных, но не сообщили их количество. Бригада также опубликовала видео в социальных сетях, на котором устанавливают флаг Украины на одном из зданий Благодатного. Генеральный штаб ВСУ пока ничего не сообщает о освобождении данного населенного пункта.

Ранее ВСУ сообщили о “боях местного значения” в районе Великой Новоселки, где украинские войска противостояли российской армии, но российская сторона не делала по этому поводу заявлений.

Президент Зеленский на днях заявил о проведении “контрнаступательных и оборонительных действий” на фронте, но Минобороны Украины не собирается публично объявлять о начале контрнаступления.