“Республика Слоуджамастан” на юге Калифорнии предлагает политическое убежище

44

Республика Слоуджамастан (Republic of Slowjamastan) была основана 18 августа 2021 года национально известным радиоведущим Рэнди “R Dub!” Уильямсом, который немедленно объявил себя Султаном Слоуджамастана. Вдохновение пришло к Уильямсу после его посещения Республики Молоссия (Дейтон, Невада) в июне 2021 года.

Несмотря на то, что у них не было собственности на физическую территорию при создании “нации”, 3 сентября 2021 года Уильямс заключил соглашение с американской риэлторской фирмой о покупке 11 акров земли в округе Империал, Южная Калифорния. Официальная независимость была объявлена 1 декабря 2021 года.

Слоуджамастан функционирует как диктатура, с Его Превосходительством Рэнди Уильямсом в качестве Султана страны. Уильямс, также известный как “R Dub!” в музыкальной индустрии, является создателем и ведущим международно транслируемой радиопрограммы Sunday Night Slow Jams, которая вещается в более чем 200 городах по всему миру. Уильямс также является директором радиостанций в Сан-Диего и работает ведущим в местном ток-шоу. Он является также продюсером фильма и автором нескольких книг.

В начале 2022 года Министерство финансов Слоуджамастана ввело в обращение первую валюту страны – бумажные купюры под названием “Дубль”, рифмующееся с русским “рубль”. Банкноты были разработаны, напечатаны и поступили в обращение номиналами одного, пяти, десяти и двадцати Дублей. В июле 2022 года появились слухи о производстве металлических монет. Дубль обеспечен долларами США и торгуется по обменному курсу 1:1 с долларом США.

Это “государство” обладает дипломатическими связями с десятками других стран мира, включая микрокняжества. Чтобы въезать в княжество, нужно получить “визу” и пройти “пограничный контроль”. В Консульстве Слоуджамастана в Лос-Анджелесе также можно получить политическое убежище.

Республика Слоуджамастан находится в пустыне, в 12 милях на юго-западе от озера Салтон.

ПО ТЕМЕ