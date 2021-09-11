Иммигранта-славянина приговорили к 20 годам за убийство трансгендера

Давид Богданов приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство подростка-трансгендера Никки Кунхаузен, совершенного в 2019 году. Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, подсудимый отрицал свою вину в убийстве подростка-трансгендера.

27-летний Давид Богданов из Ванкувера был приговорен Верховным судом округа Кларк, штат Вашингтон, к 20 с половиной годам лишения свободы за убийство подростка-трансгендера Никки Кунхаузен (Nikki Kuhnhausen); 27 августа присяжные признали его виновным в убийстве второй степени и злонамеренном домогательстве.

Обвинения в злонамеренном домогательстве предъявляется, если прокурор считает, что преступление было мотивировано “расой, цветом кожи, религией, происхождением, национальным происхождением, полом, сексуальной ориентацией или любым психическим, физическим или сенсорным недостатком” в соответствии с законодательством штата Вашингтон.

По версии самого Богданова, они мирно расстались с Никки Кунхаузен. После совершения убийства он покинул США на время, но примерно через полгода вернулся и был арестован.

Защита Богданова утверждала, что он солгал полиции, потому что не хотел рассказывать своей семье, что имел сексуальные отношения с девушкой-трансгендером, которая была рождена как мужчина, сообщает The Oregonian.

Совершенное преступления привело к изменениям в правовом поле: в прошлом году губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал Закон Никки Кунхаузен, который вводит ограничения в тактику правовой защиты и заявлять, что обвиняемый убил кого-то из-за полученного шока, когда сексуальный партнер раскрыл свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.