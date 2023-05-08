В Украине похоронили американского ветерана, погибшего под Бахмутом

В Украине похоронили 27-летнего американского ветерана Кристофера Джеймса Кэмпбелла, погибшего под Бахмутом.

В Киеве простились с американцем Кристофером Джеймсом Кэмпбеллом, погибшим 7 апреля под Бахмутом. 27-летний американец имел опыт военной службы в Ираке и Кувейте, а с началом полномасштабной войны присоединился к ССО “Азов”, впоследствии продолжил службу в иностранном легионе.

Быть похороненным в Украине, на киевском кладбище, завещал сам Кристофер Кэмпбелл. Его мать смотрела трансляцию церемонии прощания из собственного дома во Флориде, сообщает VOA.

“Согласно его последней воле, Крис был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где обрел свою любовь, за которую отдал свою жизнь”, – написал на своей странице в Фейсбуке отец невесты погибшего, Иваны Саниной, украинский режиссер Олесь Санин.

Помимо службы в иностранном легионе, Кристофер присоединился к волонтерскому движению в Украине, был членом волонтерского общественного движения “Свободные”. Представители движения написали в соцсети: “Его опыт был чрезвычайно важным для нас, ведь он был ветераном, пять лет прослужившим в Ираке, а затем – в Кувейте. Крис также помогал нашему волонтерскому движению. Он был храбрым и решительным воином, настоящим другом, человеком с принципами и ценностями.”

По информации издания NPR, перед переездом в Украину весной 2022 года Кристофер Джеймс Кэмпбелл покинул учебу в Соединенных Штатах, продал все свои вещи, заявив, что чувствует непреодолимое желание помочь украинскому народу.

Ранее сообщалось и гибели другого волонтера из США – Эндрю Харриса Купера, погибшего под Бахмутом.

На данный момент известно о 9 американцах, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения России.