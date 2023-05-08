Сакраментчанин осужден за изнасилование с применением силы

Житель Сакраменто Андрей Прудников осужден судом присяжных за изнасилование с применением силы и изнасилование лица, находящегося без сознания. Об этом сообщает прокуратура города Сакраменто.

По словам прокурора, инцидент случился 21 мая 2020 года:

“Потерпевшая спала на диване в доме подруги, в то время как ее друзья пошли за дровами. В доме проживал брат подруги, Андрей Прудников, который был наедине с пострадавшей. Жертва очнулась, когда почувствовала, что кто-то лежит на ней и прикасается к ней в сексуальном плане. Когда потерпевшая начала осознавать происходящее, она поняла, что ее насилует Прудников. Пострадавшая смогла столкнуть с себя Прудникова и броситься за помощью. Прудников сбежал из района, но примерно через месяц его поймали. Данные ДНК связывают Прудникова с изнасилованием”.

Прудникову грозит максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговор назначен на 23 июня 2023 года в суде округа Сакраменто.