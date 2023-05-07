Пастор-капеллан Олег Бутуров из Ровно рассказал о гуманитарной деятельности “Народного дома” и “Миссии Миру” среди украинских беженцев.
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Пастор-капеллан Олег Бутуров из Ровно рассказал о гуманитарной деятельности “Народного дома” и “Миссии Миру” среди украинских беженцев.
Оформляйте платную подписку на канал «Славянского Сакраменто» на YouTube для доступа к эксклюзивным материалам.
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