Пастор-капеллан Олег Бутуров из Ровно рассказал о гуманитарной деятельности “Народного дома” и “Миссии Миру” среди украинских беженцев.

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