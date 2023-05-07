Объединенная Церковь Христа предлагает гранты церквям для приема украинских беженцев

“Объединенная Церковь Христа (the United Church of Christ, UCC) предоставляет церквям грант в размере до $2000 долларов на человека”, — сказала преподобная Ирэн Уиллис Хассан, возглавляющая отдел по делам беженцев и миграции.

В соответствии с текущими инструкциями, которые Департамент внутренней безопасности (Department of Homeland Security) установил для спонсоров оп программе “Uniting for Ukraine”, потенциальные спонсоры должны показать средства в размере $2275 на человека на заявленных счетах для размещения украинца в США. Церковные конгрегации могут использовать деньги гранта UCC для открытия такого счета.

Церкви могут подать заявку на получение гранта на сумму до $20 000 для размещения 10 человек, сотрудничество предлагается на 90 дней, но может длиться до двух лет.

Подробнее об условиях получения гранта можно ознакомиться на сайте UCC.