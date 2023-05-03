США не могут подтвердить или опровергнуть, что на Кремль была совершена атака

Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил журналистам, что во внешнеполитическом ведомстве США пока не могут подтвердить или опровергнуть, что на Кремль была совершена атака. Об этом сообщает VOA.

На брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов о предполагаемой атаке беспилотников на Кремль 3 мая, представитель Госдепартамента Ведант Патель сослался на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.



«Мы в курсе этих (российских) сообщений, но мы не можем подтвердить их подлинность, – отметил Патель. – Но, как сказал госсекретарь, я бы относился ко всему, что говорит Кремль и Российская Федерация со скептицизмом».



В Москве обвинили Украину в нынешнем нападении. Киев свою причастность к атаке беспилотников отрицает.



В ответ на вопрос, появится ли у США в ближайшие дни понимание того, что именно произошло, Патель сказал, что не станет спекулировать на эту тему. «Мы продолжаем оценивать информацию и ее подлинность», – отметил представитель Госдепартамента.



Его также спросили, повлияет ли возможная информация о причастности Украины к атакам внутри России, на американскую поддержку Киева. «Мы будем поддерживать наших украинских партнеров так долго, как это потребуется», – ответил Патель, при этом добавив, что США не поощряют того, чтобы Украина наносила удары за пределами своей страны.