США не могут подтвердить или опровергнуть, что на Кремль была совершена атака

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Представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил журналистам, что во внешнеполитическом ведомстве США пока не могут подтвердить или опровергнуть, что на Кремль была совершена атака. Об этом сообщает VOA.

На брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов о предполагаемой атаке беспилотников на Кремль 3 мая, представитель Госдепартамента Ведант Патель сослался на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

«Мы в курсе этих (российских) сообщений, но мы не можем подтвердить их подлинность, – отметил Патель. – Но, как сказал госсекретарь, я бы относился ко всему, что говорит Кремль и Российская Федерация со скептицизмом».

В Москве обвинили Украину в нынешнем нападении. Киев свою причастность к атаке беспилотников отрицает.

В ответ на вопрос, появится ли у США в ближайшие дни понимание того, что именно произошло, Патель сказал, что не станет спекулировать на эту тему. «Мы продолжаем оценивать информацию и ее подлинность», – отметил представитель Госдепартамента.

Его также спросили, повлияет ли возможная информация о причастности Украины к атакам внутри России, на американскую поддержку Киева. «Мы будем поддерживать наших украинских партнеров так долго, как это потребуется», – ответил Патель, при этом добавив, что США не поощряют того, чтобы Украина наносила удары за пределами своей страны.

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