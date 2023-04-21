Глава Пентагона: «У украинских военных есть ресурсы и мужество, чтобы добиться успеха»

Министр обороны Остин заявил об уже поставленных в Украину союзниками более 230 танков и более 1550 бронемашин, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции на авиабазе «Рамштайн» в Германии, что союзники Украины делают все возможное, чтобы украинские военные достигли целей во время весеннего наступления. Остин, совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, ответил на вопросы журналистов после очередной встречи Контактной группы по обороне Украины, на которой обсуждались потребности ВСУ в бронетехнике, противовоздушной обороне и боеприпасах. Во встрече также участвовал министр обороны Украины Алексей Резников.

«У украинских военных есть ресурсы и мужество, чтобы добиться успеха», – cказал глава Пентагона. От отметил, что страны НАТО уже поставили в Украину более 230 танков, более 1550 бронемашин и другую военную технику и амуницию, и что в итоге ВСУ смогли создать 9 дополнительных бронетанковых бригад.

Остин также объявил, что обещанные Украине американские танки M1A1 Abrams будут поставлены с опережением графика. Уже в конце мая 31 танк M1A1 Abrams будет отправлен в Германию для 10-недельного курса обучения украинских танкистов.

По информации Остина, Европейский Союз пообещал, в свою очередь, ускорить производство боеприпасов для Украины.

Глава Пентагона поздравил Финляндию, которая впервые принимает участие в «группе Рамштайн» как член НАТО, и выразил уверенность, что к июлю к альянсу сможет присоединиться и Швеция.

Остин еще раз отверг формулировку российской пропаганды о том, что Россия вторглась в Украину в ответ на расширение НАТО. «Российское вторжение в Украину – это не ответ на расширение НАТО, война Путина – это то, что заставило НАТО расширяться», – сказал Остин.

В свою очередь генерал Марк Милли заявил журналистам, что «украинский дух не сломлен».

По информации Милли, союзники делаю все возможное, чтобы в короткие сроки обучить украинских военных эксплуатации поставляемой НАТО военной техники. 2500 украинцев сейчас проходят подготовку в Германии, порядка 8000 уже ее закончили, и что первая группа из 65 украинских военных завершила обучение на системах Patriot в США и вернулась в Европу.

На вопрос журналистов о предоставлении Украине истребителей F-16, Милли ответил, что, по его мнению, самым экономичным способом контроля воздушного пространства Украины сейчас является укрепление ее ПВО, что союзники и делают.

В оценке текущей ситуации на фронте Милли отметил низкий моральный дух российских войск и задействование слишком больших сил в районе Бахмута, что не привело к какому-либо заметному продвижению.