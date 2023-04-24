Mиссионеры-христиане не смогут проповедовать в школах Оклахомы

Иск, поданный Американской гуманистической ассоциацией, положил конец районной программе «Миссионеры».

В октябре 2020 года Американская гуманистическая ассоциация (AHA) подала в суд против государственных школ Мариетты (округ Адэйр, штат Оклахома) и нескольких их администраторов, т.к. “должностные лица школы Мариетты грубо нарушили права своих учеников, закрепленные в Первой поправке”.

Иск касался специальной программы в школьном округе под названием “Миссионеры”, в рамках которой несколько христианских миссионеров приходили в классы один раз в месяц, в школьные часы, чтобы проповедовать христианство детям младшего школьного возраста из разных этнических семей.

По разным данным, некоторые родители не знали о том, чему учат их детей. Программа проводилась в обычных классах, иногда вместо обычных уроков, администраторы школы также продвигали программу с помощью электронных писем и объявлений. Миссионеры также раздавали Библии учащимся в школьные часы без согласия родителей.

В итоге, спустя более 2 лет, Американская гуманистическая ассоциация успешно остановила школьный округ Оклахомы от навязывания детям христианства – стороны пришли к мировому соглашению, в рамках которого школа опубликует публичное заявление, в котором признает, что программа являлась конституционным нарушением программы, и подтверждает, что она не будет восстановлена.

Также, администрация школ Оклахомы будет проинформирована о том, как избежать нарушения Первой поправки и школьные округа всего штата будут проинформированы об их обязанностях в соответствии с Положением об учреждении.