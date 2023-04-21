Украина получила более 230 танков от союзников

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча Контактной группы, занимающейся поставкой вооружения для Украины, будет сосредоточена на ключевых вопросах Украины – противовоздушной обороне, боеприпасах и логистической поддержке.

Также он отметил, что обсуждалась помощь группы в развитии боевой бронетанковой мощи Украины.

«Лишь через несколько месяцев Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад», – сказал министр обороны США в пятницу.

Остин напомнил, что европейский консорциум поставил Украине танки Leopard и продолжает координировать через контактную группу обеспечения боеприпасами и обслуживание этих танков.

“Украинцы держатся мощно в их борьбе за свободу, – сказал Остин во время пресс-конференции после заседания. – У них есть храбрость и способность продолжать путь. А мы их будем поддерживать столько, сколько нужно”.

Как сообщает агентство Reuters, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил немецкому общественному вещателю ZDF поздно вечером в четверг, что партнеры планируют обсудить, «как финансировать и проектировать центры технического обслуживания оборудования, которое мы доставили…».

На встрече в Германии Остин заявил, что партнеры предоставили ключевые системы противовоздушной обороны для защиты украинского неба, граждан и критической инфраструктуры.

“Это включает системы Patriot из США, Германии и Нидерландов, SAMP/T из Италии и Франции и NASAMS из Канады и Норвегии”, – подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что речь идет не только о немедленных поставках, но и о долгосрочных контрактах, которые обеспечат украинскую армию в будущем.

Он напомнил, что США предоставили Украине более 35 миллиардов долларов на безопасность с начала полномасштабного вторжения России, включая последний пакет на 325 миллионов долларов, объявленный в начале этой недели, в которую вошли боеприпасы для HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые и 105-миллиметров артиллерийские бронебойные снаряды.

Украина тем временем оказывает давление на союзников, чтобы они предоставили ей оружие большой дальности и реактивные самолеты, чтобы поддержать ее ожидаемое в ближайшие недели контрнаступление. Однако, по словам Писториуса, Украина вряд ли получит положительный ответ на этой встрече относительно самолетов F-16.