НАТО решил: Украина станет членом альянса

В Германии завершилась одиннадцатая встреча в формате “Рамштайн”. Она имеет большое значение для дальнейшего хода войны в Украине. И президент Владимир Зеленский, и министр обороны Алексей Резников говорили о том, что для украинского контрнаступления критически важны поставки современной боевой авиации. Прежде всего речь идет о системах ПВО, снарядах и ударных дронах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который только накануне был в Киеве, в эксклюзивном интервью Настоящему Времени рассказал о результатах “Рамштайн-11”, контрнаступлении ВСУ и о членстве Украины в НАТО.



— Сегодня годовщина “Рамштайна”. Я бы хотела начать с важных решений, принятых членами контактной группы. Что касается просьбы Украины об амуниции и ПВО, была ли она удовлетворена?



— Главное, что можно вынести из встречи и сказанного союзниками НАТО и партнерами, а также контактной группы по Украине под предводительством США,— это то, что нам необходимо предоставлять Украине еще больше поддержки, сверх той беспрецедентной поддержки, которую мы уже предоставили. Приоритет — это ПВО. И только накануне США заявили о поставке дополнительных ракет для передовой оборонительной системы Patriot. Норвегия и другие страны поставляют NASAMS. Франция и Италия поставляют SAMP-T, так что союзники предоставляют все больше поддержки. Но, разумеется, чем больше, тем лучше. Поэтому подобные встречи очень важны. Это способ понять, что именно нужно, и получить поддержку от союзников НАТО и партнеров по контактной группе.



— Обсуждался ли сегодня план Украины по началу контрнаступления? По вашему мнению, достаточно ли ВСУ укомплектованы для начала этой операции и что может стать отправной точкой?



— Я оставлю операционные вопросы украинцам, потому что это решения Украины. Мы как союзники НАТО и партнеры несем ответственность за то, чтобы поставить Украине как можно больше оборудования. Эта поддержка меняет ситуацию на поле боя. Мы должны помнить, что Украина смогла вытеснить российские войска к северу от Киева. Я сам был в Буче и видел зверства, которые творили российские солдаты. То же на востоке, в Харькове, на юге и вокруг Херсона. ВСУ, их смелость и отвага в совокупности с поставками от союзников и партнеров НАТО продемонстрировали, что они могут освобождать земли. Кроме того, с тех пор как они освободили Херсон, мы поставили еще больше техники. Речь идет о БТРах, БМП, о большем количестве артиллерии, ПВО и танков. Я уверен, что, когда Украина решит начать контрнаступление, чтобы освободить территории, она добьется успеха.

— Может ли Украина одержать колоссальный успех на поле боя, учитывая, что поставки истребителей и дальнобойного оружия по-прежнему блокируются партнерами? Как вы знаете, у России есть преимущество в воздухе, а ее армия изучила возможности HIMARS и перенесла свои логистические цепочки за пределы их досягаемости.



— Во-первых, ПВО очень важно, и обороняться можно и с использованием наземных систем, и самолетов. Сейчас мы сосредоточились на наземных системах. Украина получила истребители от Польши и Словакии. Я думаю, необходимо постоянно оценивать и обсуждать вопросы с новыми системами, в том числе речь идет и о самолетах. Думаю, самое важное — убедиться, что все системы, которые уже на месте, исправно работают. А значит, нам требуется огромное количество амуниции, запчастей, возможностей для ремонта. Мы должны быть уверены, что эти тысячи систем, включая ПВО, работают так, как они должны. Думаю, поддержание имеющихся систем так же важно, как обсуждение новых.



— Как долго Россия будет сохранять возможность вести войну против Украины?



— Я бы не стал спекулировать по этому поводу, потому что войны по своей природе непредсказуемы. Мы никогда не должны недооценивать Россию. Они доказали, что готовы действовать агрессивно по отношению к Украине. Война началась не в прошлом году, она началась в 2014-м. Это говорит только о том, что союзникам НАТО и партнерам по контактной группе стоит быть готовыми к тому, чтобы стоять с Украиной столько, сколько потребуется. И я сказал накануне в Киеве президенту Зеленскому, что мы поддерживали Украину много лет и поддерживаем сейчас, когда она продолжает отбиваться от нападок Путина. Мы будем с Украиной столько, сколько необходимо.

Победа Путина станет не только трагедией для Украины, но и опасностью для союзников. Это даст понять авторитарным лидерам по всему миру, что они могут воспользоваться военной силой, чтобы получить желаемое. Таким образом мир станет опаснее, а союзники НАТО менее защищенными. Я хочу сказать союзникам по НАТО, что в наших интересах, чтобы Украина победила и осталась суверенным государством.



— СМИ, в частности Bloomberg, распространяют, со ссылкой на источники, информацию о том ,что французский президент Эммануэль Макрон планирует подключить Китай, чобы усадить Россию и Украине за стол переговоров. Знаете ли вы об этой инициативе и как вы ее оцениваете?



— Во-первых, я считаю, что это должна решать Украина, когда наступит подходящий момент и когда условия будут приемлемыми для любых переговоров о будущем Украины. Во-вторых, нет признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к войне. И в-третьих, то, что мы знаем, это то, что даже, если очень трудно предсказать исход этой войны, она все равно закончится. Мы знаем, что, если она закончится за столом переговоров, то, что происходит за этим столом неотделимо связано с ситуацией на поле боя. Так что единственный способ обеспечить, чтобы президент Путин готов был принять Украину как суверенное, независимое государство и иметь приемлемое решение, это дать военную поддержку Украине, чтобы усилить ее позицию в любых потенциальных переговорах в будущем. Это решает Украина, какие условия приемлемы, а наше дело — обеспечить, чтобы Украина имела силу на поле боя, которая позволит нам получить приемлемое разрешение этой войны.

— Сегодня утром вы упомянули, что все союзники НАТО согласны с тем, что Украина, наконец, должна стать частью НАТО. Поэтому я хотела бы спросить у вас: возможно ли это для Украины, каковы шансы получить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе своего рода политическое приглашение стать частью НАТО?



— Важно то, что НАТО решил: Украина станет членом альянса. Я заявил, что законное место Украины в евро-атлантическом сообществе как члена альянса. Наша поддержка поможет Украине перейти на стандарты и доктрины НАТО, а также приблизит Украину к членству в НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно же, должно быть уделено тому, чтобы Украина преобладала и президент Путин не победил. Нам нужна Украина как суверенное, независимое государство в Европе.



— На пути к НАТО Украина требует своего рода гарантий безопасности, чтобы предотвратить будущие атаки на ее суверенитет и территориальную целостность. На какой стадии находится обсуждение этого вопроса сейчас, на что готовы союзники? Какие виды гарантий и какие страны?



— Еще рано точно говорить. Мы не знаем, как эта война закончится и когда. Когда она закончится, нам нужно гарантировать, чтобы история не повторилась, чтобы президент Путин не смог продолжать разрушать европейскую безопасность, начиная новую войну, продолжая вести войну против Украины. И поэтому нам нужно сесть за стол и начать обсуждать надежные структуры, договоренности по безопасности, которые обеспечат то, что президент Путин не сможет продолжать нападать на суверенное, независимое государство. Я не могу точно сказать, как это будет выглядеть. Это ответственность для всех нас обеспечить, чтобы паттерн агрессивного поведения со стороны президента Путина остановился. И поэтому нам также нужно обсудить, как предотвратить это в будущем.

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