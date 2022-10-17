Как калифорнийскому студенту получить до $10 000 по специальной программе губернатора

В начале октября новая программа для студентов колледжей в Калифорнии сделала еще один шаг вперед, когда губернатор Гэвин Ньюсом привел к присяге более 3200 стипендиатов в качестве последней когорты College Corps Fellowship.

Программа #CaliforniansForAll, запущенная в ответ на COVID-19, является первой в своем роде в штате. Студенты колледжей из систем сообщества, штата и UC получат возможность получить до $10 000 в обмен на год работы в своих сообществах.

Возможности оказания услуг включают репетиторство и наставничество для учащихся с низким доходом в школах K-12, раздачу продуктов питания тем, кто сталкивается с отсутствием продовольственной безопасности, или решение проблемы изменения климата.

Программа предназначена для студентов с низким доходом, чтобы облегчить финансовое бремя обучения в колледже. 80% стипендиатов происходят из цветных сообществ, 58% – студенты колледжей в первом поколении, а 68% имеют право на получение гранта Пелла. Это также первая утвержденная государством программа, специально выделяющая места для студентов AB-540.

AB 540/SB 68 доступен только для граждан США, лиц с законным статусом постоянного жителя, студентов-иммигрантов без документов.

На специальном брифинге EM, организованном совместно с California Black Media, приняли участие Джош Фрайдей, главный сотрудник службы Калифорнии, и Дебби Эспиноса из Find Food Bank, входящего в Feeding America, а также двое студентов-стипендиатов программы: Али Алани из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Венди Лизола из Университета штата Сакраменто,.

“Они проделают огромную работу для наших сообществ,” — сказал Фрайдей, подчеркнув важность программы, которую он назвал победой для общества и штата, создав поколение профессионалов, ориентированных на оказание услуг, в то время, когда Калифорния сталкивается с множеством серьезных проблем.

На участие в программе уже подано около 10 000 заявок, что в три раза больше, чем количество имеющихся мест. Участвующие студенты были отобраны соответствующими кампусами через конкурсную программу подачи заявок. Студенты, которые не были отобраны в этом году, могут повторно подать заявку в следующие годы. Программа рассчитана до 2026 года.

“Благодаря многостороннему подходу мы должны быть в состоянии гарантировать, что у людей есть средства, чтобы разорвать цикл бедности,” — сказала Дебби Эспиноса, которая работает с Региональным продовольственным банком пустынь в Палм-Спрингс и распределяет более 20 миллионов фунтов продовольствия среди 150 000 человек в месяц.

Стипендиаты College Corps помогут обеспечить питанием студентов и их семьи в различных условиях, будь то упаковка на складе, раздача еды в кампусе или на объектах в сообществе.

Дебби Эспиноза говорит, что потери в обучении среди студентов в Калифорнии во время Covid усугублялись растущей нехваткой продовольствия, отмечая, что 98% клиентов, которых они обслуживают, — это работающие семьи и пожилые люди. Менее 2% составляют лица без жилья.

Дебби Эспиноса также рассказала, что программа создаст “ощутимые изменения для их сверстников и сообщества”.

“Моя цель в College Corps — помочь студентам,” — сказал Али Алани, родившийся в Сирии и получивший образование в Саудовской Аравии. Он и его семья иммигрировали в Сан-Диего, когда ему было 16 лет. Сейчас Алани учится на втором курсе по специальности “Компьютерное программное обеспечение” в Калифорнийском университете в Сан-Диего, где он узнал о College Corps по электронной почте из своего университета.

“Программа помогла мне сосредоточиться на своем образовании, а также оплатить обучение в колледже,” — сказал Али.

Алани будет работать со студентами K-12 в Сан-Диего, говоря, что он надеется оказать на учеников такое же влияние, какое его собственные учителя оказали на его жизнь. “Я действительно надеюсь сделать то же самое,” — сказал он.

Венди Лизола — незарегистрированная студентка в первом поколении, которая в детстве приехала в Калифорнию со своими родителями и двумя старшими сестрами. Во время брифинга она вспомнила, как ее семья работала без выходных с четырех утра до одиннадцати вечера, мыла машины в автосалонах. Сначала Венди было трудно в школе, потому что она не понимала английский.

Это опыт, который привлек ее к вступлению в College Corps, что дало ей возможность общаться со студентами, которые также сталкиваются с препятствиями в получении образования из-за языка. Она сказала, что этот опыт делает его очень личным.

“Очень редко такая возможность предоставляется студентам AB-540,” — отметила она, имея в виду студентов без документов.

Лизола учится на детскую медсестру в Университете Сакраменто. Именно там, на семинаре, она подала заявку на участие в программе. И ей очень повезло – она стала частью программы.

“Это было похоже на чудо, она [программа] смогла покрыть все, что мне было нужно,” — сказала она. Ей не нужно ничего платить из своего кармана.

“Я определенно призываю студентов подавать заявки на участие в этой программе,” — сказала Венди Лизола.

На 2022-2023 учебный год прием заявок уже закрыт.

Для приема заявок на2023-2024 студенты могут заполнить эту форму. Студенты, заинтересованные в том, чтобы как можно раньше начать работу в качестве волонтера, могут зарегистрироваться для рассылки #CaliforniansForAll, где регулярно публикуются обновления о возможностях оказания услуг в вашем сообществе.