Про депортацию россиян из США

Поднялась волна паники среди недавно прибывших россиян, подающих на убежище в США. Паника связана с сообщением иммиграционного адвоката Jennifer Scarborough о том, что один из её клиентов-россиян, прибывший в США из страха быть мобилизованным на войну в Украине, был депортирован. СМИ разнесли эту новость под соусом «администрация Байдена секретно депортирует россиян несмотря на обещание предоставить защиту бегущим от мобилизации».

Во-первых, администрация Байдена никогда не заявляла о специальной защите этой категории российских беженцев, подчеркивая, что бегущие от мобилизации имеют полное право подавать на убежище в США на общих основаниях и что их дела будут рассматриваться в рамках общего законодательства об убежище.

Во-вторых, грамотные иммиграционные адвокаты никогда не считали, что вероятность мобилизации сама по себе является достаточным основанием для убежища, только вкупе с другими обстоятельствами. Если ваш адвокат заявляет обратное, бегите от него.

В-третьих, раструбившие о депортированном молодом человеке СМИ забыли сообщить один маленький нюанс – его не схватили на улице и не отправили без всякого разбирательства обратно в Россию. Человек находился в центре содержания иммигрантов, куда был помещен после пересечения мексиканской границы. С ним было проведено предварительное собеседование о причинах, по которым он покинул Россию (credible fear interview), в ходе которого иммиграционный офицер заключил, что сама по себе только вероятность мобилизации не представляет достаточного основания для убежища (что не является никакой новостью). Выводы иммиграционного офицера были обжалованы в суд, который согласился с офицером, что автоматически влечет за собой решение о депортации.

Таким образом, что произошло на самом деле? Подтвердилось лишь то, что было известно с самого начала – одна мобилизация, точнее её вероятность, не является основанием для убежища в США. Все процессуальные нормы были соблюдены, ничего неожиданного или сверхъестественного не случилось.

Если вы не находитесь в центре содержания иммигрантов и у вас не было negative finding of credible fear – к вам этот пример не имеет абсолютно ни малейшего отношения и волноваться вам не о чем.

Иными словами, если вы на свободе и в процессе подачи заявления на убежище или в процессе ожидания судебного слушания, хоть предварительного (Master Calendar hearing), хоть индивидуального (Merits hearing) – к вам эта ситуация не относится.

Так что, ребята, без паники! И тщательнее выбирайте себе адвоката.

Julia Nikolaev, Law Office of Julia Nikolaev