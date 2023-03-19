Русскоязычные жители США собирают гидрокостюмы для украинских диверсантов

Русскоязычные жители США организовали сбор гидрокостюмов для украинских десантников-диверсантов.

“Очень нужны гидрокостюмы. Wet suites. Ребята гибнут. Днепр холодный сейчас. Ребята переправляются на левый берег и обратно в самых различных местах. Переправляются на лодках. Но блин, иногда оказываются в холоднейшей воде, по самым разным причинам: усталось, ошибка, ранение. Человек в холодной воде погибает за минуты, гидрокостюм увеличивает это время на порядок-другой, – написал в Фейсбуке житель США Марат Губайдулин. – Я пошлю свой любимый двойной шерстяной гидрокостюм. Я знаю у меня куча друзей что занимаются снорклингом и дайвингом. Поделитесь с украинскими героями. Если есть ненужные костюмы, пошлите их мне. Напишите в личку. Если есть нужные, сделайте себе подарок, купите себе новый хороший костюм, а свой пошлите украинцам”.

Как рассказал “Славянскому Сакраменто” Марат Губайдулин, жители Флориды и Калифорнии собрали два десятка гидрокостюмов, которые, как планируется, вскоре будут отправлены в Украину и переданы отряду десантников-диверсантов, которые работают в районе Днепра, переправляя грузы с оружием, взрывчаткой и продовольствием для подготовки нападения на противника.

“В камышах пацаны режутся об листья, в холодную воду часто падают в суматохе, мерзнут и тонут, – сказал Марат Губайдулин, добавив, что вышеуказанная амуниция, по словам организатора сбора, на днях отправляется к Европу, – даже один костюм может спасти еще одного украинского бойца”.

Дополнительно Марат передал украинским диверсантам средства на надувную лодку, которая также будет служить украинским спецназовцам.