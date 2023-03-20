США сообщили о новом пакете военной помощи Украине на $ 350 млн

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о 34-м транше военной помощи Украине, предоставляемой из американских запасов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен объявил о 34-м транше военной помощи Украине на сумму 350 миллионов долларов, предоставляемой из американских запасов.



«На этой неделе, когда продолжается бессовестная агрессивная война России против Украины, сопровождающаяся огромными человеческими жертвами, мы вновь вспоминаем о безграничном мужестве и непоколебимой решимости украинского народа, а также о твердой поддержке Украины международным сообществом», – отмечается в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом.



Новый пакет военной помощи включает боеприпасы для предоставленных США установок HIMARS и гаубиц, а также для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и иную военную технику.



«Мы приветствуем более чем 50 стран, объединившихся для оказания поддержки Украине, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность», – подчеркивается в заявлении Блинкена. – Россия… могла бы прекратить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, мы будем едины с Украиной до тех пор, пока это необходимо».