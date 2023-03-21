The Guardian: США тайно возобновили депортацию в Россию

Более года назад, когда Россия вторглась в Украину, такие депортации были приостановлены. Для многих иммигрантов эта новость стала неожиданностью, особенно для тех, кто спасался от путинской мобилизации и перебрался в США в прошлом году. Теперь они, в основном это молодые мужчины, боятся, что правительство США вернет их в Россию, где им может грозить тюрьма или скорая отправка на войну.

Уже есть случай первой депортации. Сотрудники иммиграционной службы США считают, что страх перед призывом на военную службу не соответствует критериям определения “истинного страха”.

Информация о возобновлении депортаций в Россию появилась примерно через год после сообщений о том, что администрация Джо Байдена приостановила депортационные рейсы в Россию, Украину и семь других стран Европы во время нападения России на Украину.

Как сообщает The Guardian, непонятно, когда депортации в Россию возобновились, издание ждет комментарии Белого дома.