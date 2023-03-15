Украинские женщины опасаются возвращения своих мужей с фронта

Издание Times совместно с The Fuller Project опубликовало интересный материал о том, что переживают украинские женщин, чьи мужья возвращаются с войны, публикуем некоторые наблюдения и выводы.

Times пишет, что женщины бегут от насилия — и не только от российских солдат, но и от своих мужей. Война способствует росту домашнего насилия, поскольку уровень стресса повышается, а травмированные мужчины возвращаются в свои семьи после долгого пребывания на передовой.

Количество заявлений в полицию о домашнем насилии резко возросло сразу после российского вторжения в феврале 2022 года, а в августе на линию экстренной помощи поступило рекордное количество звонков. И эксперты говорят, что проблема будет только усугубляться.

Женщины, с кем удалось поговорить изданию, рассказали о резких приступах агрессии со стороны вернувшихся мужей и бойфрендов, о жестоких избиениях и унижениях.

Согласно исследованиям, насилие в семье, от которого непропорционально страдают женщины, увеличивается во время и после войны по мере повышения уровня стресса, перемещения семей и возвращения домой травмированных бойцов. Это может привести к физическому, психологическому и сексуальному насилию в семье. Часто об этом не говорят, т.к. солдаты считаются героями, защищающими страну.

Согласно отчетам полиции Украины, количество звонков с сообщениями о домашнем насилии неуклонно росло в течение нескольких месяцев после российского вторжения. За первые четыре месяца года звонков было значительно больше – в полицию поступило почти 67 000 звонков, что на 40% больше, чем за тот же период 2021 года.

По мнению экспертов, многие случаи домашнего насилия, скорeе всего, остались незамеченными, поскольку миллионы мирных жителей бежали от войны. Солдаты подвержены высокому риску развития посттравматического стрессового расстройства, вызванного травмирующим событием, которое проявляется в алкоголизме и в повышенном риске домашнего насилия.

Одна из жертв, которая бежала от мужа с детьми во Львов, потому что он регулярно душил ее, рассказала, что преобладающее представление обо всех солдатах как о героях помешало ей получить помощь, когда она звонила в полицию. Это также заставило ее чувствовать себя виноватой за то, что она обращалась в полицию, потому что она “плохая”, а ее муж – “герой”.

В отчете Amnesty International за 2019 год, в котором рассматривались последствия конфликта 2014 года на Донбассе, в 11 из 27 случаев домашнего насилия преступниками были действующие или бывшие военнослужащие. О 8 из этих 11 случаев было сообщено в полицию, и только в двух случаях из восьми женщинам удалось добиться запретительных судебных приказов. И похоже, что выявленные Amnesty International тенденции сохранятся и, даже усугубятся. Доклад велся на территории, которая в то время была приграничной, а сейчас вся территория Украины находится в состоянии войны.

Даже если война закончится в 2023 году, эксперты, беседовавшие с The Fuller Project, убеждены, что Украина в ближайшие годы столкнется с ростом домашнего насилия, а также с растущим количеством оружия, привезенного с передовой.