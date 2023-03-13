Волонтеры из “Капелланского патруля” и World Central Kitchen кормят жителей Бородянки

Репортер “Славянского Сакраменто” побывал в украинском городе Бородянка, который был разбомблен российской авиацией, в результате чего под завалами погибли более 40 человек.

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После оккупации тысячи жителей Бородянки остались без тепла, света и еды. Все это время волонтеры из “Капелланского патруля” и World Central Kitchen помогали жителям с получением готовой еды.

Во время атаки на Бородянку в одном из местных ресторанов россияне организовали опорный полевой госпиталь.

Владелец ресторана показывает нам погреб ресторана, где во время авианалетов прятались местные жители. Сегодня хозяин заведения предоставляет свои помещения для приготовления бесплатных горячих обедов для населения города.

Постепенно город отстраивается.